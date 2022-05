Leijonien tähti Sakari Manninen avaa, missä Mikael Granlundin suuruus näkyy kaukalossa – "Huomaa, että on vetänyt NHL:ssä"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Ihan samanlaisia velipoikia he ovat. Hyviä syöttelemään, tosi vahvoja kamppailemaan ja niin fiksuja pelimiehiä, Manninen vertaili veljeksiä MTV Urheilulle.

VIDEO: Siellä on! Sakari Manninen iskee kiekon Latvian reppuun Mikael Granlundin esityöstä

– Onhan se nautinto pelata tuollaisen supertähden kanssa. ”Härski” (Hartikainen) vielä, jonka kanssa on pelattu paljon yhdessä. Niin taitavien pelimiehien kanssa saa koko ajan vetää. Onhan se nautinto, Manninen hehkuttaa.

– Syöttönopeus ja kamppailut. Huomaa, että hän on vääntänyt isoja äijiä vastaan NHL:ssä. Hän on loppupeleissä fyysinen ja samalla todella fiksu pelaaja. Hän osaa antaa semmoisia hyviä, pieniä syöttöjä. Huomaa kyllä, että hän on vetänyt NHL:ssä, pienessä kaukalossa, Manninen jakaa havaintojaan.