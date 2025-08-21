MM-kisojen tähdelle jättisopimus NHL:ssä

Frank Nazar (oikealla) teki pitkän ja rahakkaan jatkosopimuksen NHL:ssä.2025 Getty Images
Ilari Savonen

Jääkiekon kevään MM-kisoissa loistanut Frank Nazar on tehnyt pitkän jatkosopimuksen NHL-seura Chicago Blackhawksin kanssa.

NHL-toimittaja Frank Seravalli kertoo, että Blackhawks ja Nazar löivät nimensä alle seitsemänvuotiseen kontrahtiin, jossa palkkojen keskiarvo yhtä kautta kohden on 6,6 miljoonaa dollaria eli 5,68 miljoonaa euroa. 

Tätä kautta sopimuksen kokonaisarvo on 46,2 miljoonaa dollaria (39,8 miljoonaa euroa).

Nazar, 21, oli mainiossa iskussa kevään MM-kisoissa Ruotsin Tukholmassa ja Tanskan Herningissä. Nazar nakutti kymmeneen otteluun tehot 6+6=12 ollen USA:n kultajoukkueen ehdottomia avainlenkkejä.

Nazar pelasi viime kaudella 53 NHL-ottelua, joissa hän takoi tehot 12+14=26.

Nazar on Blackhawksin kesän 2022 ykkösvaraus (#13).

