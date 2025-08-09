Leijonien MM-kultaa huutokaupataan

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen voittamaa vuoden 2011 MM-kultamitalia huutokaupataan.

Vuoden 2011 MM-kultamitali on ilmestynyt Helsingin Panttiin huutokaupattavaksi. Sen lähtöhinta on 2 500 euroa ja minimikorotus 50 euroa. Mitalista ei ole vielä tehty tarjouksia.

Ilmoituksessa mainitaan, että mitalin kultauksessa on kulumaa. Se ei käy ilmi, kenen mitalista on kyse.

Kohde on sulkeutumassa keskiviikkona.

Suomi voitti vuonna 2011 maailmanmestaruuden Slovakian Bratislavassa päihittämällä loppuottelussa Ruotsin 6–1. Leijonia päävalmensi Jukka Jalonen ja joukkueen kapteenina toimi Mikko Koivu.

Leijonat oli sitä ennen onnistunut voittamaan MM-kultaa vain vuonna 1995.