Jääkiekon MM-kisojen kulisseissa kuohuu

Kevään 2026 jääkiekon naisten MM-kisoilla ei ole järjestäjää, kun turnaukseen on enää kahdeksan kuukautta. Taustalla puidaan olympialaisten luomaa aikatauluongelmaa, kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n urheilujohtaja Kim Pedersen kertoo MTV Urheilulle.

Milanon olympiajääkiekkoturnaus pelataan helmikuussa. IIHF haluaa järjestää jääkiekon naisten MM-kisat jo huhtikuussa, eli vain pari kuukautta myöhemmin.

Tiukka kalenterointi on luonut tilanteen, jossa ensi vuoden MM-kisojen järjestäjämaata ei ole saatu selville. IIHF kertoi jo kesäkuussa venyttävänsä kisojen myöntämistä pitkälle syksyyn. Aiemmissa kaavailuissa järjestäjäksi oli päätymässä Kanada, mutta maa on varmuudella vuorossa vasta 2027.

– Meillä on nyt ensi kevään osalta pöydällä kaksi järjestäjäehdokasta, Tanska ja Kanada. Päätös tehdään viimeistään vuosikokouksessa tämän vuoden puolella, IIHF:n urheilujohtaja Kim Pedersen kertoo MTV Urheilulle.

– Muutama muukin Euroopan maa oli kiinnostunut, mutta hakemukset eivät edenneet eri syistä, useammassa tapauksessa ymmärtääkseni julkista tukea jäi puuttumaan.

Pattitilanteen taustalla on etenkin Pohjois-Amerikan uusi ammattilaisliiga PWHL. Kansainvälisessä mediassa uutisoitiin kesällä, että liiga suhtautuu tympeästi MM-kisojen järjestämisajankohtaan, sillä se ei halua kahta pitkää pelitaukoa putkeen.

– Ymmärrän hyvin, että he haluavat painottaa olympialaisia. Tilanne ei ole ihanteellinen. Organisaatiomme on aktiivisesti yhteydessä PWHL:n kanssa. Ongelma ei ole vain pohjoisamerikkalaisten, sillä liigassa pelaa enemmän ja enemmän eurooppalaisia huippukiekkoilijoita, Pedersen sanoo.

– En usko, että on mitään riskiä, ettei kisoja järjestetä. IIHF:llä on täysi aikomus järjestää naisten kisat ensi keväänä. Olemme tyytyväisiä, että meillä on kaksi hyvää ehdokasta.

Onko mahdollista, että kisojen ajankohtaa siirretään ilmenneen kritiikin vuoksi?

– Tämänhetkinen suunnitelma on pelata huhtikuussa, mutta olympiavuoden ja uuden Pohjois-Amerikan liigan vuoksi se on järjestelemisen kannalta melkoinen palapeli, Pedersen pyörittelee.

Olympiavuonna 2022 jääkiekon naisten MM-kisat pelattiin elo-syyskuun vaihteessa.

– Toivon, että löydämme ratkaisun, ei pelkästään ensi vuoden, vaan tulevienkin olympiavuosien osalta.