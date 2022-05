Leijonien tähtipakki avaa, mitä Mikael Granlund teki Suomen ylivoimalle – lopputulos häikäisi

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Hän on huippupelaaja ja hänen ylivoimataitonsa ovat hyvin tiedossa. Hän antoi itseluottamusta meille kaikille. ”Mikke” tuo oman mausteensa siihen ja varmasti tulevaisuudessa, kun saamme enemmän toistoja, saamme ylivoimapelin vielä paremmin kulkemaan. Hyvä, että tuli onnistumisia, Lehtonen iloitsi.

– Olemme oikealla tiellä. Toteutamme hyvin tätä meidän systeemiämme ja olemme sitkeitä. Totta kai siellä on aina paljon parannettavan varaa pelien sisällä, mutta sitähän tämä turnaus on. Yleensä se, joka parantaa eniten, on vahvoilla lopussa. Mutta kyllä mä näen, että olemme täysin oikealla tiellä, Lehtonen viitoittaa.