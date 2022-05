Kommentti: Tätä Leijonat saa Mikael Granlundista – ensimmäinen näyte kertoi kovaa kieltä

Koko viikko on ollut yhtä Granlund-show’ta. Milloin hän tulee? Milloin hän pelaa? Kenen kanssa? Laidassa vai keskellä? Ja niin edelleen. Sitten vielä ylistyslaulut jokaiselta kynnelle kykenevältä taholta.

Nokia Arenan käytäville ilmestyi samalla, veikeällä virneellä viilettävä virtuoosi, josta on tullut aikamies.

On väärin sanoa, että Granlundista olisi kasvanut johtaja. Ei. Hän oli sitä jo 18-, 19-vuotiaana. Granlund oli luottopelaaja, joka ei lipsunut joukkueen tarpeista. Granlund teki jo nuorena voittavia asioita.

Granlund on ollut aina hyökkäyspään virtuoosi. Pelintekijä, taitava kiekonkäsittelijä, pienien siirtojen maestro. Tietokone. Hänen fiksu pelipäänsä näkyy kentän molemmissa päädyissä. Pienestä koostaan huolimatta Granlund on erinomainen puolustava hyökkääjä. Hän katkoo syöttöjä ja ottaa mestarimaisia riistoja. Hän on pienen tilan taitaja – lyhyellä mailallaan.