KHL-tähtitrio nähtiin vihdoin Leijonien paidassa – Markus Granlund avaa ketjunsa loisteliaisuuden salat

Sen jälkeen meno on ollut huimaa.

Moni on odottanut sitä, että kolmikko nähtäisiin yhdessä myös A-maajoukkueen riveissä. Se hetki koitti torstaina, kun Suomi kohtasi Venäjän EHT-turnauksen avausottelussa Tshekin.

Lauantaina erikoisempi haaste

Mikä ketjun salaisuus on? Mikä tekee teistä niin hyvän kolmikon?

– Meillä on erilaisia pelaajia tuossa. Kaikki pystyvät pelaamaan kiekon kanssa ja kaikilla on hyvä pelisilmä. ”Härski” (Hartikainen) pystyy isona äijänä suomaan kiekkoa ja Manninen on hyvä luistelija tuossa keskellä. Siitä se rakentuu, Granlund kertoo, linjaten perään: