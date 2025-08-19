Iso pomo myöntää: Jääkiekon MM-kisojen kuuma peruna pöydällä – "Todella iso aihe"

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF seuraa CHL:n uusinta sääntökokeilua silmä kovana. Jatkoajalla testattava palautussääntö ei ole tulossa IIHF:n sääntökirjaan laajemmin ainakaan alkavan kauden aikana. Myös jatkoaikojen pelimuoto on iso puheenaihe liiton pöydällä.
Ruotsin kakkostasolla Allsvenskanissa sekä jääkiekon Mestarien liigassa testataan alkavalla kaudella jatkoajalla uutta sääntöä. Hyökkäävä joukkue ei saa palauttaa kiekkoa hyökkäysalueelta keskialueelle.
Muutoksen taustalla on vuosien varrella hiljalleen puolustusvoittoisemmaksi ja varovaisemmaksi kehittynyt kolmella kolmea vastaan -jatkoaikapelaaminen.
CHL kertoi muutoksesta elokuun alussa. Sarjan mukaan ratkaisu on tehty IIHF:n hyväksynnän ja tiiviin yhteistyön saattelemana. Lajin kattojärjestön urheilujohtaja Kim Pedersen myöntää, että jo aiemmin erilaisia sääntömuutoksia kokeillut CHL toimii asiassa koelaboratoriona.
– Työskentelemme etenkin CHL:n kanssa asioiden testaamiseksi. Meillä ei ole omaa alustaa testata esimerkiksi tällaista palautussääntöä. Seuraamme myös Allsvenskanin testijaksoa suurella mielenkiinnolla, Pedersen sanoo MTV Urheilulle.
– Kolmella kolmea vastaan -jatkoaika on kehittynyt hyökkäävämmästä kohti taktisempaa. Tästä meillä on jonkinlainen huoli, Pedersen jatkaa.
Pedersenin mukaan vastaavaa muutosta ei näillä näkymin olla tekemässä IIHF:n sääntökirjaan ainakaan tällä kaudella, eli esimerkiksi ensi kevään MM-kisat mennään ilman palautussääntöä.
– Me tarvitsemme dataa, ennen kuin teemme vastaavan muutoksen IIHF:ssä. Tämä vuosi katsotaan rauhassa.
IIHF:n organisoimissa MM-kisoissa on menty jo hyvä tovi kolmella kolmea vastaan myös mitalipelien jatkoaikojen osalta. Ratkaisu on herättänyt vuosien varrella mielipiteitä puolesta ja vastaan. Onko se oikea tapa ratkaista vaikkapa MM-kulta, kuten esimerkiksi viime keväänä tapahtui?
– Se on todella iso aihe myös sisäisesti. Menisimmekö esimerkiksi takaisin neljällä neljää vastaan -malliin? Arvioimme asiaa jatkuvasti. Juuri nyt ei kuitenkaan ole aikeita muuttaa MM-kisojen jatkoaikasääntöjä, Pedersen päättää.