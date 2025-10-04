



Leijonien MM-hyökkääjä löysi lapsuuden kaverinsa – huima käänne SM-liigassa: "Kukaan ei ole kieltänytkään" 1:13 Tomi Sallinen iski viime kaudella ensimmäisen maalinsa helmikuussa. Nyt syyskuussa kasassa on jo kuusi. Tässä Sallinen vie Kiekko-Espoon johtoon Lukkoa vastaan. Julkaistu 8 minuuttia sitten Juhana Nyman juhana.nyman@mtv.fi Kiekko-Espoon hyökkääjä ja osaomistaja Tomi Sallinen on äitynyt alkukaudesta huimaan pistevireeseen. Vuosi sitten Espooseen palannut Sallinen kertoo harjoitelleensa kesän pitkästä aikaa terveenä, ja putki kulkee.

Tomi Sallinen kantaa Kiekko-Espoon kultakypärää ja on kärkisijoilla SM-liigan pistepörssissä. Elmeri Elo / All Over Press

Espoolaisten alkukauden ykkösnimi Tomi Sallinen sanoo viikon pelitauon tulevan hyvään saumaan, vaikka hän itse toivoisikin pelitahdin olevan tasaisempi.

– Vähän tällainen palautteluviikko, kun on ollut suhteellisen kova tahti. Kolme ensimmäistä viikkoa kolmen pelin viikkoja, Sallinen sanoo MTV Urheilun haastattalussa.

– Itse toivoisin, että olisi sellainen tasainen rytmi, jota mentäisiin. Se olisi kaikille tasapuolista, ja muutenkin se helpottaisi varmasti viikon rytmittämistä.

Pitkän kierroksen ulkomailla ennen kotiinpaluutaan Espooseen tehnyt Sallinen nostaa esiin Ruotsissa käytössä olevan torstai–lauantai-pelirytmin, josta sanoo pitäneensä.

– Toki siellä on vähemmän pelejä (runkosarjassa 52) kuin täällä, ja en tiedä, kuinka hankala noita otteluohjelmia on tehdä, mutta siellä oli tosi hyvä, Sallinen sanoo.

– Useimmiten oli sunnuntai vapaa, ja oli mahdollisuus pitää vielä maanantai vapaata, tai jos tarve vaatii, niin oli mahdollisuus treenata laadukkaasti maanantai ja tiistai vähän kovempaakin, koska peli oli vasta torstaina.

Espoo kärkikahinoissa

Uuden tulemisensa jälkeen toista kauttaan SM-liigassa pelaava Kiekko-Espoo on aloittanut syksyn räväkästi. Espoolaiset keikkuivat hetken jopa sarjakärjessä. Otteet ovat olleet pirteitä. Kokenut päävalmentaja Jyrki Aho on virittänyt joukkueensa hyvään syysvireeseen.

– Hyvä startti meiltä. Oli ehkä vähän tahmeat harjoituspelit, ei oikein saatu voittoja tai ylipäätänsä hirveästi maaleja tehtyä. Joukkueessa usko oli kuitenkin koko ajan kova, ei ollut mitään hätääntymistä tai hätäilyä sen suhteen, Sallinen sanoo.

– Tuntuu, että on vähän sellaista jatkumoa viime kauteen. Ainakin itselläni on sellainen samanlainen fiilis, että jatketaan siitä mihin jäätiin.

Kiekko-Espoo pelasi komean paluukauden ja laittoi pudotuspelien avauskierroksella Tapparan ahtaalle, vaikka lopulta hävisikin.

Vaikka joukkue on aina jokaisella kaudella uusi, myöntää Sallinen, että toiseen SM-liiga-kauteen lähtö on ollut helpompi kuin viime kaudella. Toisena vuotena lähtökohta on Sallisen mukaan erilainen.

– Totta kai, kun runkoa on jonkun verran säilynyt kasassa ja sitä kautta talon tavat tulleet tutuiksi, ihan varmasti se helpottaa kauteen lähtemistä. Viime vuonna oli aika paljon kaikkea uutta, ja kun ei ollut täällä ollut vähään aikaan Liigaa Espoossa pelattu, niin oli aika paljon muutakin asiaa ympärillä, mitä oli hoidettavana. Tavallaan uusi juttu ja kaikki ei välttämättä ollut ihan palaset valmiina.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tomi Sallinen palasi Espooseen pelattuaan kymmenen kautta ulkomalla.Tomi Natri /All Over Press

Hurja alku kauteen

Yksi Kiekko-Espoon hieno alun takuumiehistä on ollut Sallinen, joka on äitynyt pisterohmuksi. Nelosketjun laidalla hyökkäävä Sallinen on nakuttanut yhdeksään peliin tehot 6+5, joilla keikkuu sarjan pistepörssissä kärkisijoilla.

Sallinen on jo nyt ylittänyt koko viime kauden pistesaldonsa.

Sallisen yhden kauden ennätyspisteet ovat Ruotsista, kun hän kaudella 2014–2015 nakutti Leksandin paidassa 54 ottelussa tehot 19+17=36. SM-liigassa hyökkääjä pelasi tehokkaimman kautensa Bluesissa 2012–2013, jolloin saldo oli 12+23=35.

Onko liioiteltua sanoa, että olet elämäsi vireessä?

– Vaikea sanoa. On tuossa aikasemminkin ollut hyviä kausia ja hyviä startteja. Totta kai on kiva onnistua myös pisteiden valossa. On löytynyt hyvä kemia meidän ketjulla, ja ollaan onnistuttu myös tuloksenteossa, niin kyllä se aina ruokkii itseluottamusta, Sallinen sanoo vaatimattomasti.

– Tietyllä tavalla ei tarvitse tehdä enää niin paljon. Sellaisessa tilanteessa, jos tuntuu, että ei ole pitkään aikaan uponnut, sillon alkaa tehdä paljon kaikkea ylimääräistäkin. Nyt on löytynyt hyvä rentous siihen pelaamiseen.

Sallinen on pelannut lähes yksinomaan vierellään Ottoville Leppänen ja Matti Järvinen, jonka kanssa yhteinen historia juontaa lapsuuteen saakka.

– Järvisen kanssa ollaan tunnettu pikkupojista saakka. Ollaan Jäähongassa aloitettu samaan aikaan kimpassa. Ei olla sen jälkeen hirveästi pelattu (yhdessä), molemmilla urapolut ovat vieneet, mihin ikinä ovat vieneetkään. Mutta ei olla silleen kohdattu sen alun jälkeen. Jotenkin tuntuu, että siinä on kumminkin sellainen hyvä kemia, että tietää miten Järvinen ajattelee pelistä. Sitten Leppänen on työteliäs kaveri, liikkuu hyvin ja on hyvät syöttötaidot. Siinä on ollut hyvä nelosvitja kasassa.

Elämä maistuu Espoossa

Tomi Sallinen sai viime kaudella maalihanansa auki vasta 1. helmikuuta Nokia Arenassa pelatussa Ilves-ottelussa.Photomotion / All Over Press

Sallisen viime kausi oli vaikea. Leijonissa kaksi MM-hopeaa saavuttanut hyökkääjä onnistui ensimmäisen kerran maalinteossa vasta helmikuun alussa, ja lopulta kauden pistesaldoksi kertyi 43 ottelussa 2+7. Välillä Kiekko-Espoon osaomistajanakin oleva Sallinen istui katsomossa.

Sallinen myöntää omien odotustensa olleen korkeammalla, mutta muistuttaa, ettei hänen tekemistään mitata pelkästään pisteiden muodossa.

– Oli kuitenkin tosi kiva ensimmäiseksi vuodeksi, kun joukkueella meni hyvin ja saatiin hyvä startti. Joka ilta pelattiin voitosta. Ei se niin itseäni siinä stressannut. Tietysti se ensimmäinen maali olisi ollut kiva tehdä aiemmin. On pelattu sen mukaan, mikä rooli on joukkueessa. Viime kaudellakin pelattiin nelosvitjassa. En usko, että tänä vuonnakaan meidän ketjun harteille on laskettu sitä, että painetaan kauheat pisteet tauluun, mutta ei kukaan ole sitä kieltänytkään, Sallinen naurahtaa.

– Olen kyllä aikaisemminkin tehnyt ihan hyviä pisteitä Ruotsissa ja muuten, mutta ei voi sanoa, että minun pelini pelkästään perustuisi pisteiden tekemiseen. Koen, että on paljon muitakin vahvuuksia, mitä pystyn joukkueelle tuomaan. Viime kaudella oli kyllä ihan hyviä paikkoja, mutta ei vain uponnut ja ei meinannut millään tulla pisteitä.

Kiekko-Espoo tiedotti Sallisen jatkosopimuksesta vasta elokuun alussa, harjoitusotteluiden kynnyksellä. Sallinen sanoo, että vaihtoehtoja oli tarjolla muualtakin.

– Ehkä oli vähän enemmän kyse siitä, että otettiin vähän happea viime kauden jälkeen ja katsottiin, mitkä askelmerkit on tulevaan. Koko ajan oltiin kartalla puolin ja toisin. Itsellekin oli tosi hyvä se, että pääsin rauhassa sen kesän omien ohjelmien ja juttujen kanssa vetämään, niin sai kaikessa rauhassa hioa kunnon mahdollisimman hyväksi, että on valmiudet, kun sarja alkaa.

Sallinen sanoo päässeensä pitkästä aikaa treenaamaan kesän terveenä ja käyneensä paljon jäällä.

– Palasin vähän vanhoihin rutiineihin, mitä oli aikaisempina vuosina, kun olen ollut ulkomailla ja saanut tehdä kesällä itsekseen. Kroppa tuntuu hyvältä, ja sitä kautta, kun tuli alkuun onnistumisia, se ruokkii itseluottamusta. Niin se lumipallo lähtee välillä pyörimään oikeaan suuntaan.

36-vuotiaana Sallinen ei mieti uransa päätepysäkkiä. Virtaa on, ja kiekkoelämä Espoossa maistuu hyvältä.

– Suunnitelmissa on jatkaa pelaamista vielä tämän (kauden) jälkeenkin. Niin kauan kuin kroppa on hyvässä kunnossa ja lätkä on hauskaa, niin on aikomus pelata jatkossakin.

– On makeaa päästä pelaamaan kotikaupungissa. Tähän elämäntilanteeseen ja -vaiheeseen tämä on ollut selkeästi paras vaihtoehto olla täällä, ja on tosi makeaa pitkän kierroksen jälkeen päästä vetämään Espoon paita päällä.

