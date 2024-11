SM-liigasensaatio tekemässä ison seurapäätöksen – näin hän kommentoi tilannettaan

Leppänen vaihtoi viime kaudeksi Liigaan, erittäin tehokkaan Kiekko-Espoossa vietetyn sesongin jälkeen. Leppänen takoi vielä tuolloin (2022–23) Mestiksessä pelanneen Kiekko-Espoon riveissä runkosarjan 51 ottelussa peräti 23 maalia ja 58 pistettä.

Leppäsen päätä ei huimannut myöskään Liigassa. Hän takoi debyyttikaudellaan Vaasan Sportin riveissä 55 runkosarjaotteluun tehot 12+16=28.

Leppäsen vakuuttavat otteet huomioitiin myös Leijonissa, missä hän ehti pelata viime kauden aikana yhteensä kymmenen maaottelua.

Eikä MM-kisapaikkakaan jäänyt kauaksi.

Nyt Leppänen on jatkanut siitä, mihin hän viime kaudella jäi. 25-vuotias puolustaja on ollut alkukaudella Sportin ehdottomia kulmakiviä (19 ottelua, 4+10=14).

– Olen saanut tulosta aikaiseksi ja olen pystynyt pelaamaan kokonaisvaltaisesti, eikä eteen ole tullut mitään isompia ailahteluja. Olen vetänyt hyvin tasaisesti. Toki aina on sellaisia tilanteita, mitä haluaisi, että ne menisivät eri tavalla, mutta isossa kuvassa kausi on alkanut hyvin, Leppänen sanoo omista otteistaan MTV Urheilulle.

Vahvan alkukauden myötä ei ollut yllätys, että Leppänen valittiin viime viikolla Leijonien Karjala-turnausryhmään.

– Se on aina positiivinen juttu, kun saa laittaa Suomi-paidan päälle. Toivottavasti näitä mahdollisuuksia tulee vielä monta eteen myös jatkossa, Leppänen miettii.

Merkittävin hahmo

Leppäsen kohdalla voi puhua sensaatiosta siksi, koska hän nousi muutamassa vuodessa kakkosdivisioonasta A-maajoukkuetasolle. Hän pelasi vielä kaudella 2018–19 kakkosdivaria Koillis-Pirkan Kiekossa.

Hän vaihtoi sieltä Mestikseen, KeuPa HT:n riveihin. Leppänen tutustui tuolloin hänen uransa kannalta kaikista merkittävämpään tahoon – suomalaisen valmentajasuuruuden Erkka Westerlundin poikaan Tomas Westerlundiin.

– Jo kakkosdivisioonassa oli aikanaan valmentaja, joka huomasi potentiaalini. Hän osasi sanoa, että pystyn pelaamaan kyllä, minkä jälkeen mietittiin fysiikkaa ja niin edelleen. Tomas on ollut ehkä se isoin hahmo vuosien varrella. Puhuimme silloin puhelimessa, kun menin KeuPaan ja hän oli sieltä lähtien minulla valmentajana Mestiksessä. Hän on tehnyt hyvää työtä valmentajana, ja hän on auttanut muitakin pelaajia kehittymään, Leppänen kehaisee Westerlundia.

Westerlund toimii nykyään SM-liigaseura Kiekko-Espoon apuvalmentajana. Sattumaa vaiko ei, Kiekko-Espoo on esiintynyt hyvin positiivisesti alkukaudella SM-liigassa. Eli sen jälkeen, kun se nostettiin porrasta ylemmäs Suomen pääsarjan puolelle.

Leppänen on ollut Vaasassa oman valmentajakuvion keskellä, kun hänen nykyseuransa Sport vaihtoi pääkäskijää. Risto Dufva jätti viime kauden jälkeen liigaympyrät ja hänen tilalleen nostettiin Sportin aiempi apuvalmentaja Juuso Hahl.

– Olemme uudistaneet pelitaktiikkaamme ja olemme halunneet pelata enemmän kiekolla. Olemme yrittäneet olla pelin hallitsevampi osapuoli ja olemme pelanneet rohkeammin, mikä on johtanut riskeihin. Niistä on sitten rankaistu. Olemme päästäneet osaltaan helppoja maaleja, mutta uskon, että pääsemme niistä eroon, kun jaksamme vain keskittyä oikeisiin asioihin. Olen tykännyt Juuson ja valmennusryhmän tyylistä – se on ollut hyvin positiivinen ainakin minun näkökulmastani katsottuna, Leppänen pohtii.

Leppänen on kantanut kirjaimellisesti isoa roolia Sportin takalinjoilla. MTV:n liigalähetyksessä nostettiin vastaikää esille tilasto, jonka mukaan Leppänen oli pitänyt yli kymmenen minuuttia pitempään kiekkoa hallussaan kuin yksikään muu pelaaja Liigassa.

– Tuo tuli itsellekin vähän yllätyksenä, Leppänen naurahtaa.

– Kaikenlaisia tilastoja tuolta löytyy kyllä.

Iso päätös

Leppäsen kohdalla on helppo väittää, että hän teki oikean ratkaisun, kun hän hyppäsi vielä Mestiksessä pelanneen Kiekko-Espoon riveistä Vaasaan.

– Pääsin heti isoon rooliin, vaikka mietin vielä viime kauden alkuvaiheilla sitä, että mikä oma tasoni oikein onkaan. Kun mentiin runkosarjan alkuun, huomasin, että saan pelata paljon ja saan vastuuta. Meillä vielä pari pakkia loukkaantui samassa yhteydessä, minkä myötä vastuuni kasvoi entisestään. Tuosta oli sitten helppo jatkaa. Tähän kauteen lähdettäessä tiesin, että mikä se oma roolini oikein on. Sen myötä on ollut helpompi vetää menemään, kun tietää, että minuun luotetaan ja itseluottamus on kunnossa. Olen pystynyt pitämään omasta peli-identiteetistäni kiinni kaiken takana, Leppänen perkaa.

Seurana Sport on ollut sangen ikävällä tavalla esillä, sillä sen johtohahmot ovat puhuneet hyvin avoimesti pahoista talousvaikeuksista.

Sportin suunnalta on väläytelty jopa sillä, että sen tulevaisuus on uhattuna ilman merkittävää lisärahaa.

– Ei tuo ole meidän tekemiseemme vaikuttanut. Toki, kyllähän varmaan kaikki tiedostavat jollain tavalla tuon tilanteen, mutta ei tuosta ole tullut mitään haamua tai varjoa joukkueen ylle, mikä jollain tapaa olisi häirinnyt tekemistämme, Leppänen sanoo.

Jos Sport on seurana kiperän tilanteen keskellä, Leppänen taas on isojen päätösten äärellä. Hänen nykyinen sopimuksensa päättyy tämän kauden jälkeen.

Mitä haluat nyt sanoa omasta tilanteestasi?

– Noh. Kyllähän tässä joutuu miettimään, että missä sitä jatkaa ensi kaudella. Jos osoite on Suomi, niin silloin päätöksiä pitää tehdä nopeammin. Jos puhutaan ulkomaista, niin siellä päätöksiä tehdään vähän myöhemmin, Leppänen vastaa, jatkaen tilannekuvauksella:

– Isoja päätöksiä on edessä.

Selvää on se, että Leppänen haluaa mennä urallaan eteenpäin.

– Jos tuollainen mahdollisuus on olemassa, niin olisi aika typerää olla katsomatta kortteja loppuun asti, että mitä niillä saa. Totta kai sitä haluaa pelata paremmassa sarjassa, paremmassa joukkueessa ja voittaa enemmän pelejä. Mikä se piste onkaan, mihin tulee pääsemään – sen aika näyttää.