SM-liigan alkukauden isoin yllättäjä löytyy Espoosta.
Kiekko-Espoon hyökkääjä Tomi Sallinen on ollut kauden alkuhetkillä hirmuisessa vireessä.
Ennen perjantain kierrosta Sallinen, 36, oli iskenyt seitsemään otteluun tehot 4+3=7.
Hänen hurja vireensä on jatkunut illan Lukko-kotiottelussa. Sallinen vei avauserässä Kiekko-Espoon ylivoimalla johtoon.
Lukko tuli tasoihin Ponthus Westerholmin maalilla, mutta sen jälkeen Sallinen iski uudelleen.
Kauden kuudes osuma syntyi taas ylivoimalla, ajassa 38.36.
Siitä video näkyy jutun yläreunasta.
Sallinen sivuaa jo nyt viime kauden pistesaldoaan. Hän nakutti edellissesongilla 46 runkosarjaottelussa tehot 2+7=9.
Sallinen on nousemassa aivan Liigan pistepörssin kärkisijoille.
Kokenut hyökkääjä Sallinen on pelannut urallaan kolmet MM-kisat (2014, -16 ja -17).