Tässä on iso nimi alkavalle SM-liigakaudelle – täräyttää jättiseurasta suorat sanat: "Ei voi jatkua tämä rämpiminen"

Aku Räty on nimi, joka kannattaa painaa mieleen alkavan SM-liigakauden alla.

Räty, 24, palaa nyt Suomeen kahden Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen. Uusi osoite löytyi Rädylle varsin tutusta paikasta eli Oulusta.

– Olisin voinut mennä Ruotsiin ja muuallekin, mutta Kärpät halusi minut kovasti tänne. Tämä on kuitenkin minun kotiseurani, vanhempani asuvat täällä ja olen pyörinyt koko ikäni ajan tuossa Raksilan jäällä. Tänne oli hyvä tulla. Tuolla Amerikoissa oli vähän politiikkaa sun muuta, ja siellä rooli jäi pienemmäksi, mitä olin itse halunnut. Minulle tärkeää on se, että on hyvä fiilis ja saa vetää isossa roolissa. Lähdin sitä hakemaan täältä, Räty avaa siirtonsa taustaa MTV Urheilulle Oulussa.

Vaikka Räty kohtasi vaikeuksia Pohjois-Amerikan vuosiensa aikana, niiden varrelle mahtui myös ikimuistoinen hetki. Nimittäin NHL-debyytti. Sen hän teki Arizona Coyotesin paidassa huhtikuussa 2024, kun hän oli mukana runkosarjan päätöskierroksella ottelussa Edmonton Oilersia vastaan.

Räty sai tulokaskasteensa, kun hänet laitettiin yksin luistelemaan jäälle alkulämmittelyssä.

– Olihan tuo kyllä hieno juttu. Vähän jännitti, kun ei oikein tiennyt, mitä odottaa itse pelistä. Sitten kun ensimmäinen erä meni, niin sitä tajusi, että kyllähän tässä pärjää, kun pelaa vain omaa peliään. Oli siistiä nähdä (Connor) McDavid, (Leon) Draisaitl ja muut alkulämmittelyssä. Sitä pohti, että hitto vie, hienoa! Harmi kun noita (NHL-pelejä) ei tullut enempää, mutta pääsin ainakin yhden pelaamaan, Räty perkaa kokemustaan.

Kyseinen NHL-vierailu tarjosi Rädylle arvokasta oppia.

– Vedin myös pari harjoituspeliä ja ne menivät hyvin. Sitä aluksi luuli, että siellä kaukalossa on vähemmän aikaa. Lähdin vähän hätiköimään, kun luulin, että sieltä tulee heti hirveä paine iholle. Vasta jälkikäteen tajusin, että ei vitsi, tuossa ja tuossa olisi ollut enemmän aikaa. Pudotuspelit ovat tietenkin erikseen, mutta ei tempo ollut mitenkään hirveän paljon kovempi tuossa NHL-pelissä, mitä se oli AHL:n puolella. NHL:ssä jätkät ovat niin taitavia ja jokainen on kova kamppailemaan. Siitä se ero tuli. Siellä on myös tosi fiksuja pelaajia, ei sinne muuten pääse, Räty miettii.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Räty NHL-seura Arizona Coyotesin alkulämmittelyissä NHL-debyyttinsä alla.2024 Getty Images

"Kyllä se Pendo soittelee, jos menee hyvin"

Kesän ensimmäisten harjoituspelien perusteella Ouluun palasi nyt muuttunut mies. Vahvempi, suoraviivaisempi ja päättäväisempi, jos vertaa sitä, mitä Räty oli silloin, kun hän pelasi edellisen kerran SM-liigassa.

Rädyn otteista on välittynyt enemmän kuin lupaavia merkkejä.

– Ikää on tullut ja Pohjois-Amerikasta sai kovaa kamppailukokemusta alle, minkä myötä peli on tuntunut täällä vähän helpommalta. Olen nyt jämäkämpi, fiksumpi ja vedän paremmalla rytmillä. Tuntuu siltä, että pelin jokaisella osa-alueella on tullut kehitystä. Olen päässyt lähelle flow-tilaa noissa harjoitusmatseissa. Niissä ei ole tarvinnut miettiä sitä, että jos tekee virheen, niin onko sitä penkin päässä. Olen saanut pelata yli- ja alivoimaa, minkä myötä on saanut paremmin jäätuntumaa ja se taas on heijastunut pelaamiseen, Räty analysoi.

Räty säväytti heti Kärppien kesän ensimmäisessä harjoitusottelussa, kun hän takoi tehot 3+1 Vaasan Sporttia vastaan. Tulosta on tullut myös sen jälkeen.

Räty on näyttänyt pelaajalta, joka pystyy loistamaan Liigassa ilta toisensa jälkeen. Ennen kaikkea hänen suoritusvarmuutensa on ollut kovalla tasolla.

– Mulla on kovat tavoitteet ja niiden eteen tehdään hommia, Räty ilmaisee.

Räty viittaa tällä muun muassa maajoukkueeseen. Hän edusti edellisen kerran Suomea vuoden 2021 alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Leijonissa Rätyä ei ole vielä nähty.

– Ei tässä vedetä kuitenkaan niin, että huudetaan hittoa, jos ei pääse ensimmäiseen EHT-turnaukseen mukaan. Tai niin, että olisi tuon myötä koko kausi pilalla. Jatkan samaan malliin, miten on mennyt tähän mennessä. Kyllä se ”Pendo” soittelee sieltä, jos menee hyvin, Räty hymyilee.

Räty viittaa hänelle tuttuun tahoon eli Leijonien nykyiseen päävalmentajaan Antti Pennaseen, joka luotsasi häntä kaudella 2022–23 Ilveksessä.

Räty on vasta lähestymässä jääkiekkoilijan parhaita vuosia eli kansainvälisellä termillä ”prime timeä”. Unelma Pohjois-Amerikkaan paluusta elää yhä vahvasti mielessä.

– En kuitenkaan stressaa liikaa siitä, että minne ura vie. Yritän vain tulla päivä päivältä paremmaksi. Kun tekee kaiken niin hyvin kuin pystyy, silloin voi olla sinut sen kanssa, että mihin urallaan päätyy, 24-vuotias hyökkääjä vastaa.

Juttu jatkuu kuvien alla.

Räty edusti edellisen kerran Suomessa Ilvestä. Seuran päävalmentajana toimi tuolloin Leijonien nykyinen luotsi Antti Pennanen (kuvassa takana oikealla).Mikko Lieri / All Over Press

Rädyn (vasemmalla oleva valkopaita) edelliset Kärppä-ottelut ovat keväältä 2022. Photomotion

Räväkkä ilmoitus

Räty ei ole palannut Ouluun nöyristelemään. Hän lataa nykyjoukkueestaan suorat sanat pöytään.

– Voin puhua muidenkin puolesta. Kärpät pitää palauttaa nyt takaisin Liigan kärkeen. Ei voi jatkua tämä rämpiminen, Räty ilmoittaa.

Räty viittaa muun muassa viime kauteen, kun Kärpät jäi häkellyttävällä tavalla pudotuspelien ulkopuolelle, oltuaan runkosarjassa vasta 13.

Yli 30 miljoonan euron liikevaihdolla operoivan oululaisseuran kehityssuunta on herättänyt hämmennystä viime vuosien aikana.

– Aina ei tule voittoja ja tuskin tulemme viemään 60 peliä runkosarjassa. Silti maksavalle yleisölle pitää jäädä sellainen fiilis otteluiden jälkeen, että kyllä jätkät yrittivät – siitä homma ei jäänyt ainakaan kiinni. Tai että mentäisiin joidenkin pomppujen taakse. Kaukalossa ei saa näkyä välinpitämätöntä ja laiskaa pelaamista. Sellainen ei vetele tällä kaudella, Räty jatkaa räväköiden linjausten tiellä.

Räty palaa Kärppiin hetkellä, jolloin seurassa on tehty isoja liikkeitä. Kärppien päävalmentajana toimii nyt Petri Karjalainen, joka luotsasi viime keväänä KalPan Suomen mestariksi.

– Kun katseli heidän pelejään, sieltä huokui se, että pelaajat tekevät kovasti hommia, mutta heillä on tietynlaista vapautta pelaamista. Ettei kaikki tapahdu aivan robottimaisesti. Uskon, että sitä samaa halutaan tänne meillekin. Tuossa on ammattipelaajia koppi täynnä – kyllä jätkät osaavat pelata. Raamit pitää totta kai olla olemassa, mutta samaan aikaan on syytä tavoitella sitä, ettei siellä kaukalossa tarvitsisi liikaa miettiä sitä, että mitä se koutsi sanoi, että mitä milläkin hetkellä pitää tehdä. Rohkeasti vain. Jos on kova yritys päällä ja tulee joku virhe, niin muut paikkaavat. Tuollaista lätkää tykkään ainakin itse pelata, Räty sanoo.

Räty on muodostanut kesän harjoitusotteluissa oivan tutkaparin yhdessä toisen Pohjois-Amerikan paluumuuttajan eli Roni Hirvosen kanssa. Heidän lisäkseen Kärppien riveistä löytyy tukku kovia kiekkonimiä.

Kärppien tolppien välissä torjuu Ässien viime vuosien tähtiveskari Niklas Rubin. Puolustuksessa on Markus Nutivaaran ja Marcus Björkin kaltaisia laatupelaajia. Hyökkäyksessä osaamista tarjoavat muun muassa Matyas Kantner, Ben Tardif ja Leijonien kevään MM-miehistössä mukana ollut Eemil Erholtz.

– Tuossa on neljän ketjun verran pirun hyviä jätkiä jalkeilla. Sitten on vielä A-junnuja, jos tulee jotain loukkaantumisia. En usko, että osaamisesta homma jää kiinni. Nyt vain parhaiden pelaajien pitää olla parhaita. Kaikkien pitää onnistua omissa rooleissaan. Tähän mennessä on tuntunut todella hyvältä ja ainakin minulla on kovat odotukset tätä joukkuetta kohtaan, Kärppien avainhankinta Räty toteaa.

SM-liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. Kärpät kohtaa avauskierroksella Sportin kotonaan.