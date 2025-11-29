Jääkiekkoliigan lauantaikierroksen ykkösnimi oli HIFK:n entinen laitahyökkääjä Lennart Petrell. 41-vuotiaan Petrellin pelipaita numeroltaan 32 nostettiin Helsingin Nordenskiöldinkadun hallin kattoon ennen Liiga-ottelua HIFK–Jukurit.
Petrell voitti Suomen mestaruuden HIFK:ssa vuonna 2011. Lisäksi hänen ansiolistallaan on nuorten maailmanmestaruus vuodelta 2004.
Petrell tuli HIFK:n toimintaan suvun esimerkin innoittamana.
– Ympäristö muovaa meitä ihan älyttömästi. Minun ympäristöni, koti, oli loistava paikka kasvaa. Meillä oli vahvasti stadilaisuus, ifk:laisuus läsnä. Stig Wetzell, Hexi Riihiranta, Matti Murto, Matti Hagman, he olivat sellaisia legendoja, joista kuulin isältäni, Lennart Petrell hehkutti kiitospuheessaan HIFK:n ja koko Suomen jääkiekkosuuruuksia.
Itse ottelussa HIFK yritti tehdä kunniaa Petrellille ja johtikin Jukureita 2–0. Lopulta mikkeliläisvierailija ratkaisi voiton jatkoajalla Jesper Piitulaisen 3–2-maalilla.
Jukurit katkaisi kuuden peräkkäistappion sarjansa. Kaksi edellistä otteluaan voittanutta HIFK:ta vaikean alkukauden luotsannut Olli Jokinen valmensi vastustaja Jukureissa vuosina 2021–24.
SaiPa hankki kolmannen voittonsa peräkkäin, kun lappeenrantalaismiehistö peittosi kotihallissaan Kiekko-Espoon 4–1. Laitahyökkääjä Janne Naukkarinen teki kolmannen voiton peräkkäin ottaneesta SaiPasta 1+1 pistettä.