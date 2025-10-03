37-vuotias kultaleijona Atte Ohtamaa on Wisehockey-tilastoissa huonoimpien SM-liigapuolustajien joukossa lähes jokaisella osa-alueella.
Wisehockey muodostaa pelaajien tilastokaavionsa kahdeksan eri osa-alueen kautta. Kahdeksan osa-aluetta ovat maaliodottamaa mittaava xG, edistyneitä tilastoja mittaava joukkuepeli, laukominen, kiekonhallinta, luistelu, syöttäminen, puolustus ja perinteiset tilastot (maalit, syötöt, tehopisteet ja plus-minus).
Pelaajan kaavio muovautuu vertailuna muiden sarjan samalla pelipaikalla pelaavien pelaajan tilastojen kautta. Kaavion prosenttiluvut kertovat siitä, kuinka ison osan saman pelipaikan pelaajista kyseinen pelaaja jättää taakseen kyseisessä kategoriassa.
Kärpät lähti käynnissä olevaan kauteen suurena ennakkosuosikkina, mutta joukkue on valahtanut kahdeksan pelatun ottelun jälkeen SM-liigan jumboksi.
Yksi Kärppien surkean alkukauden ruumiillistumista on joukkueen kapteeni Atte Ohtamaa.
Uransa aikana luotettavuudestaan ja puolustustaidoistaan tunnetuksi tullut maailmanmestari ja olympiavoittaja on ollut kuin varjo itsestään.
Ohtamaan Wisehockeyn suorituskaavio on luvalla sanoen surkea.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Atte Ohtamaan Wisehockey-kaavio on karua luettavaa.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi meni sanattomaksi nähdessään Ohtamaan suorituskaavion. Kaavio puoltaa vahvasti sitä, miltä Ohtamaan meno on näyttänyt kaukalossa.
– Huh huh. En ole tällaista nähnyt ikinä. Atte Ohtamaa on totaalikipsissä. Hänen pelissään ei ole mitään, Kivi hämmästelee.
Lue myös: Onko tässä SM-liigan kokonaisvaltaisin pelaaja? Karri Kivi häkeltyi näkemästään: "Vau!"
Ohtamaan paras osa-alue on maaliodottama, mutta siinäkin Ohtamaa lukeutuu lähes huonoimman kolmanneksen joukkoon.
Yksi huomionarvoinen seikka on Ohtamaan syöttötarkkuus. Ohtamaan syöttöprosentti 72,41 on SM-liigan puolustajista viidenneksi huonoin. Paineen alaisena Ohtamaan syötöt napsuvat omille vain 67,21 prosentin varmuudella, mikä on niin ikään puolustajista viidenneksi huonoin prosentti.
Ohtamaan pelaajakaavio on Kiven mukaan seurausta Kärppien todella heikosta alkukaudesta.
– Ohtamaan kaavio kuvastaa Kärppien peräpään ahdinkoa. Heidän pelinsä on sellaista roiskimista, Kivi sanoo.
5:53Liigaviikko linjasi Kärppien syöksykierteen pelilliset taustat: ”Eniten ahdingossa”.