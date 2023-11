SM-liigan tulikuuma tähti palasi NHL:stä ja "tarpoi syvällä p****ssa" – harkitsi jopa uran lopettamista

Vesalaisen nimi pompahti jo nuorena kiekkoyleisön tietoisuuteen, kun häntä pidettiin yhtenä Suomi-kiekon kovimpana lupauksena. Vesalainen vaihtoi 16-vuotiaana Helsingin IFK:n juniorijoukkueista Ruotsiin ja Frölundan organisaatioon. Siellä hän debytoi nopeasti miesten edustusjoukkueen riveissä.

Hän erottui koollaan (192 senttiä) ja taidoillaan. Kaiken lisäksi Vesalainen hioi luisteluaan niin, ettei sekään käynyt minkäänlaiseksi esteeksi.

Vesalaisen lahjakkuus pistettiin merkille myös Pohjois-Amerikan puolella. Winnipeg Jets varasi hänet kesän 2017 NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella, vuorolla 24.

Varauksen jälkeen Vesalainen takoi SM-liigaseura HPK:n riveissä kelpo jälkeä. 44 runkosarjaottelussa hänelle merkattiin tehot 19+20=39. Hän vaihtoi siirtorajan tuntumassa Kärppiin, missä hän oli merkittävässä asemassa, kun oululaisjoukkue voitti Suomen mestaruuden.

Odotukset olivat korkealla, kun Vesalainen suuntasi Pohjois-Amerikkaan. Homma ei lähtenyt kuitenkaan toivotulla tavalla luistamaan.

Vesalainen pelasi Jetsin riveissä 70 NHL-ottelua, joissa hän teki tehot 2+3. Rooli jäi pieneksi.

Sekös tuskastutti.

– Ne vuodet olivat henkisesti aika vaikeita aikoja. Sitä oli kuitenkin yksin tuolla maailmalla. Vaikka sanotaan, että lätkäammattilaisena on helppo olla, niin tuohon kun lisätään valtavat paineet sun muut, niin ei se aina niin helppoa ole. Kaikilla on kovia tavoitteita ja on kova halu päästä niihin kiinni. Se voi olla aika iso kolaus miehelle, jos niitä ei saavuta, Vesalainen sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Kesällä 2022 Vesalainen päätti vaihtaa maisemaa. Hän palasi Eurooppaan, missä uudeksi seuraksi valikoitui Ruotsin SHL:ssä pelaava Malmö Redhawks.

Kun kausi lähti liikkeelle, piakkoin katsomoon ilmestyi Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.

– Näin yhden pelin Malmössä. Silloin hänellä oli aika paljon vaikeuksia, Jalonen muistelee.

Vesalainen allekirjoittaa Jalosen kiteytyksen.

– Se oli tuskaista. Istuin penkillä, minkä yhteydessä sai miettiä, että mikä homman nimi oikein on. Että miten tämä on näin kallistunut, Vesalainen palaa kyseisiin hetkiin.

Jalonen havaitsi nopeasti, ettei kaikki ollut kunnossa.

– Ehkä hän ei luottanut itseensä, eikä hän saanut parastaan irti, Jalonen miettii jälkikäteen.

Vesalainen ui lopulta hyvin syvissä vesissä. Jo NHL:ssä koetut vaikeudet olivat pistäneet pääkopan koville. Se, että peli ei lähtenyt luistamaan myöskään Euroopassa, pahensi vain tilannetta.

Turha jossitella

Vesalainen myöntää, että hän harkitsi jopa lopettamista.

– Valehtelisin, jos väittäisin, etteikö se käynyt mielessä, Vesalainen myöntää.

– Sitä on joutunut kaikennäköisiä asioita pyörittelemään omassa päässään. Mikään ei ole tullut helpolla.

Vesalaisen kohdalla iso kysymys on ollut se, että lähtikö hän liian aikaisin rapakon taakse? Samaa pohdintaa käytiin muun muassa toisen huippulupauksen Jesse Puljujärven kohdalla.

– Tuota on hyvä jossitella. Pitää kuitenkin muistaa, että pelasin siihen nappikauden alle Liigassa. Painoin melkein piste per peli -tahtia menemään ja voitimme Kärppien kanssa mestaruuden. Siinä on aika vaikea nuorta poikaa himmailla, että ”hei, miten olisi, jos jäisit vielä tänne”. En tiedä, että mitä olisi käynyt, jos olisin jäänyt. Enkä muutenkaan tiedä jossittelusta. En muuttaisi mitään. Se oli mun mielestä ihan oikea aika lähteä. Nyt ei vain loksahtanut, Vesalainen pohtii.

Vesalaisen mukaan hän turvautui henkisen valmentajan apuun Pohjois-Amerikan vuosien loppuvaiheilla. Mutta jotta suunnan sai käännettyä oikeaksi, kaikki lähti hänestä itsestään liikkeelle.

– Olen aina miettinyt, että ei syvällä paskassa voi koko ajan tarpoa. Kyllä se duuni jossain vaiheessa palkitaan. Se on kaiken pohjalla. Joka päivä saa tehdä kaikennäköistä extraa, jotta pystyisi menemään pelaajana eteenpäin, Vesalainen kuvailee.

– Nyt nuo vaikeat ajat ovat takana päin. Olen nauttinut taas lätkästä ja olen päässyt tekemään sitä, mistä tykkään, Vesalainen viittaa nykyhetkeen, leveän hymyn kera.

Jos vertaa vuoden takaisiin Malmön aikoihin, nyt kaukalossa viilettää aivan toinen mies. Selässä on yhä nimi Vesalainen, mutta muuten kaikki on toisin.

Syksyn aikana HIFK:n paidassa Vesalainen on näyttänyt parhaimmillaan siltä, että hän ikään kuin omistaa kaukalon. Itseluottamus on heijastunut lehtereiden ylimmille riveille asti.

Vesalainen ei ole mennyt pelkästään suorittamaan kaukaloon. Hän on lähtenyt tekemään tulosta.

Sitä on myös tullut.

19 ottelussa tehot 10+10. Maajoukkuetauolle lähdettäessä Vesalainen oli Liigan pistepörssissä sijalla kuusi.

– Olen ollut aika itsevarma jätkä ihan pienestä pitäen. Se on ehkä matkan varrella jossain tilanteissa vähän haihtunut. Nyt olen saanut sitä takaisin. Se taas on näkynyt siinä, että millaisella fiiliksellä on mennyt pelaamaan pelejä. Olen hakenut latausta jo edellisenä päivänä ja miettinyt, että millaisia asioita tulevassa pelissä voi tulla vastaan. Tuo on ollut minulle vähän sellainen uusi juttu. Itsevarmuus on nyt aika hyvällä mallilla. Pystyn toteuttamaan asioita ja pystyn luottamaan omaan tekemiseeni. Se on hyvä, jos tuo näkyy myös ulospäin. Tulosta pitää tehdä, jos haluaa mennä eteenpäin, Vesalainen linjaa.

Pelaatko nyt urasi parasta lätkää?

– Kyllä mä väitän niin – on sellainen fiilis päällä. On kiva mennä pelaamaan ja tuntuu siltä, että pystyy onnistumaan tuolla kaukalossa. Se on kivaa, Vesalainen iloitsee.

Ennen kauden alkua HIFK:ta pidettiin vahvasti Jori Lehterän joukkueena. Hän oli etukäteisarvioissa HIFK:n ykköstähti.

Nyt isointa valtikkaa on pitänyt hallussaan Esa Tikkasen kymppipaidalla viilettävä Vesalainen, joka on nyt Stadin ylväs kingi.

– Totta kai siitä voi olla iloinen, että hommat sujuvat nyt hyvin. On kiva nauttia onnistumisista, vaikka ei tuota nyt kannata sen enempää miettiä, Vesalainen huikkaa loistostaan.

Paluuta tavoitellen

Vesalainen on tällä viikolla uuden äärellä. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen valitsi hänet Suomen Karjala-turnauksen joukkueeseen.

– Se oli tosi makea juttu ja iso kunnia minulle. Olen aina halunnut pelata maajoukkueessa ja on mahtavaa, että asiat ovat nyt loksahtaneet niin, että pääsee mukaan, Vesalainen sanoo debyyttikutsustaan.

Leijonien menestysvalmentaja Jalonen on seurannut Vesalaista jo pidemmän aikaa. Jalonen on ehtinyt kehua Vesalaista syksyn aikana HIFK:n pelien yhteydessä.

Jalosen mukaan Vesalaisen nykyvire johtaa juurensa jo viime kevään puolelle.

– Hän pelasi jo silloin hyvää lätkää ja hän on jatkanut siitä, mihin hän silloin jäi. Nyt kaukalossa näkyy se potentiaali, mikä hänellä on ja miten hän on parhaimmillaan pystynyt pelaamaan, Jalonen sanoo, kuvaillen perään:

– Hän liikkuu isokokoiseksi kaveriksi hyvin ja hän on maalinälkäinen kaveri. Hän haluaa tehdä maaleja ja hän pystyy pelaamaan sekä yli- että alivoimaa. Sillä tavalla hän on todella monipuolinen kaveri. Kiva nähdä hänet nyt Leijonissa.

Vesalaiselle tuleva EHT-turnaus tarjoaa ennen kaikkea ison näyttöpaikan. Vahvan alkukauden jälkeen hän pääsee testaamaan itseään kovissa ympyröissä.

– Mahtava mittari tarjolla, kun Euroopan huiput ovat vastassa. Tulosta pitää tuollakin tulla, Vesalainen ilmoittaa.

Kuka tietää, vaikka Vesalainen raivaisi tiensä aina kevään MM-kisoihin asti. Kaikki on mahdollista.

– Ei se tietenkään mitenkään nappia painamalla tule. Hommia pitää painaa. Yritän keskittyä siihen, että HIFK:ssa hommat sujuvat ja tulee sitten vastaan mitä tulee.

Vesalainen on yhä vasta 24-vuotias. Täten NHL on hänelle edelleen iso tavoite.