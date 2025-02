Venäjän "kuningashetki" koitti, mutta Kremlin todellisessa märässä unessa kiusoittelevat Suomi ja Ruotsi

Venäjä on päässyt nyt siihen asemaan, johon se on pyrkinyt kaiken aikaa, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki. Kivimäki kutsuu tilannetta Venäjän kuningashetkeksi.

Muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeriö on väittänyt, ettei Yhdysvaltain ja Venäjän tapaaminen Saudi-Arabiassa ole varsinainen neuvottelu Ukrainasta, mutta Kivimäki ei tätä niele.

– Tietenkin siellä puhutaan Ukrainasta. Mutta kyllä siellä puhutaan kaikesta muustakin.

Ulkomaantoimituksen päällikön mukaan kolmen vuoden sotatilanteen jälkeen Venäjä on saavuttanut kuningashetkensä, mitä kohti se on pyrkinyt kaiken aikaa.

– Eurooppa on sivuutettu, ja Venäjä on nyt kahdenvälisissä neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, mikä on koko ajan ollut tavoite. Totta kai siellä on koko Euroopan turvallisuusinfrastruktuuri todellisuudessa pöydällä.

Kreml ehti jo kommentoimaan muun muassa, että Ukrainalla on oikeus liittyä EU:hun, mutta ei Natoon.

Kreml on lausunut myös, että Ukrainan sodan ratkaiseminen on mahdotonta ilman, että Euroopan turvallisuudesta käydään laajempaa keskustelua.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:29 Kuka on kuka? Toimittajalta silmiinpistävä havainto Saudi-Arabian neuvottelupöydästä.

Natoa ja länttä vastaan

Kivimäen arvion mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on neuvotteluissa hakemassa jonkinlaista Naton ja lännen heikentämistä, tavalla tai toisella.

– Totta kai märkä uni olisi, että Suomi ja Ruotsi eivät olisi Natossa, mutta tämä ei ole realismia, joten jotain muuta kautta lähdetään heikentämään Naton aseistusta ja miehitystä, ainakin siihen pyritään.

Kivimäki nostaa esiin esimerkiksi Naton sijoittamat asejärjestelmät itäiseen Eurooppaan. Venäjä on vastustanut esimerkiksi niin kutsuttua ohjuskilpeä raivokkaasti.

Lisäksi Ukraina on esillä omana kysymyksenään.

– Suomalaisittain itsenäni kiinnostaa erityisesti, millaisia ajatuksia Kremlissä on sen suhteen, mitä he voisivat tehdä Naton ja lännen vaikutusvallalle.

– Tämä etupiirikysymys on erittäin iso ja merkittävä asia, ja näistä ei välttämättä missään pressitilaisuuksissa puhuta.