"Venäjän vaatimukset ovat epärealistisia" – asiantuntijat povaavat tulevista suurvaltaneuvotteluista hankalia

– Molemmat ovat kuitenkin sanoneet, että ydinsota on mahdoton käydä ja sen uhan vähentämiseksi täytyisi tehdä nyt jotain.

Tänään tiistaina uutisoitiin, että Venäjä ja Yhdysvallat aikovat neuvotella 10. tammikuuta ydinaseista ja Ukrainan tilanteesta. Lisäksi Venäjän on määrä keskustella 12. tammikuuta sotilasliitto Naton edustajien kanssa. Seuraavana päivänä on vielä tiedossa neuvottelut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kanssa.

– Ydinsodan uhka on todellinen. Tällä hetkellä niin sanottu tuomiopäivän kello on jopa lähempänä keskiyötä kuin kylmän sodan aikana, Kangaspuro sanoo.

Kylmän sodan alussa vuonna 1947 kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai vastaavaa katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee kellossa maailmanloppua.

– Moni ydinaseita koskeva sopimus on päästetty raukeamaan tai irtisanottu. On globaalisti hyvin akuutti tarve neuvotella uudelleen aseiden määrää, valmistamista ja olemassaoloa koskevista sopimuksista, Kangaspuro toteaa.

"Perusperiaatteesta ei tingitä"

Neuvotteluissa on ydinaseiden lisäksi tapetilla nopeasti kiristynyt tilanne Ukrainassa. Venäjä on keskittänyt kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan rajalle, mikä on saanut lännen epäilemään, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Ukrainaan.