Venäläismedia revittelee Suomen sotaharjoituksilla, joista uutisoidaan kovin sanakääntein. MTV Uutisten haastatteleman Venäjä-tuntijan mukaan viesti on suunnattu kotiyleisölle ja sillä halutaan vähentää hyväntahtoisuutta Suomea kohtaan.
Suomen Puolustusvoimien järjestämistä sotaharjoituksista uutisoidaan Venäjällä yhä aggressiivisempaa sävyyn.
Yhä useamassa venäläisessä artikkelissa ja kommentissa annetaan ymmärtää tai sanotaan suoraan, että Suomi valmistautuu hyökkäämään Venäjälle.
Tähän on Suomessa syytä tottua, arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro MTV Uutisille.
Esimerkiksi Venäjän valtion uutistoimisto Tass kertoi lokakuun lopulla suomalaisten sotilaiden harjoittelevan "lähellä Venäjän rajaa", kun taas sotahistorioitsija Juri Knutov mollasi Večernij Peterburg -lehdessä harjoitusten "mukamas puolustuksellisia tavoitteita".
Knutovin mukaan kaikki sotaharjoitukset, jotka järjestetään Venäjän rajojen läheisyydessä, ovat "melko vaarallisia".
Sodat ovat usein alkaneet sotaharjoitusten varjolla, Knutov varoittaa. Ironista on, että Venäjä järjesti laajoja sotaharjoituksia Valko-Venäjällä ja Venäjällä Ukrainan rajojen läheisyydessä ennen suurhyökkäyksen aloittamista helmikuussa 2022.