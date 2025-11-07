Sodat ovat usein alkaneet sotaharjoitusten varjolla, Knutov varoittaa. Ironista on, että Venäjä järjesti laajoja sotaharjoituksia Valko-Venäjällä ja Venäjällä Ukrainan rajojen läheisyydessä ennen suurhyökkäyksen aloittamista helmikuussa 2022.

Yhä useamassa venäläisessä artikkelissa ja kommentissa annetaan ymmärtää tai sanotaan suoraan, että Suomi valmistautuu hyökkäämään Venäjälle.

Lehden mukaan Suomen sotilaat harjoittelevat, miten "he voivat koska tahansa ylittää rajan ja miehittää osia Venäjän federaation alueesta".

"Syytä tottua"

Venäjältä kuuluva puhu Suomesta ja erityisesti Suomen asevoimista on koventunut huomattavasti sen jälkeen, kun Suomi liittyi puolustusliitto Natoon huhtikuussa 2023.

– Meidän joskus häpeälliseksi tulkittu ja koettu suomettunut suhde Venäjään on nyt kääntynyt suhteeseen, jossa on sotilaallisia ja poliittisia jännitteitä, hän jatkaa.