Meduza paljasti Kremlin propagandan kolme pääviestiä: "Länsimainen eliitti on paniikissa"

Venäjän isännöimä BRICS-ryhmän ja sitä lähellä olevien maiden kolmepäiväinen kokous on parhaillaan meneillään Kazanissa.

Riippumattoman oppositiomedian Meduzan mukaan Kremlillä on BRICS-kokousta varten tarkoin valmisteltu käsikirjoitus siitä, mitä sieltä pitäisi kertoa julkisuuteen.

– Valitettavasti planeetallamme on monia aseellisia konflikteja, niin myös Venäjän rajoilla. On todella ikävää, että Ukrainassa on tämä aseellinen konflikti, Putin totesi torstaina Venäjän Kazanissa uutistoimisto Tassin mukaan.