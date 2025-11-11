Asiantuntija suhtautuu väitteisiin kaksikon heikentyneistä väleistä varauksella.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin on huhuttu joutuneen maan presidentti Vladimir Putinin epäsuosioon. Asiasta kertoi viime viikolla muun muassa Moscow Times

Välirikolle on etsitty kuumeisesti syitä. Huhujen mukaan eräs syy olisi se, että Yhdysvaltojen ja Venäjän Budapestiin suunniteltu tapaaminen olisi peruuntunut Lavrovin takia.

Lasse Laaksonen, tietokirjailija ja sotahistorian dosentti, suhtautuu väitteisiin varauksella.

– Lavrov on kuitenkin näitä Putinin luottoratsuja, jos ajatellaan kansainvälistä diplomatiaa. Hän ei kuulu näihin silovikeihin, jotka ovat turvallisuuspalvelutaustaista väkeä ja siinä aivan presidentin sekä hallinnon ytimessä, Laaksonen avaa Huomenta Suomessa.

Silovikeillä hän viittaa Putinin KGB-taustaiseen lähipiiriin, jotka ovat peräisin Leningradin Pietarin ajoilta.

– Heidän kasvatus ja koulutus on hyvin erilainen, heillä on tavallaan omat säännöt. Voidaan sanoa, että heidän menettelytavat ovat hyvin brutaaleja. Siihen liittyy hyvin voimakas luottamussuhde.

Laaksonen kuvailee kuitenkin Lavrovia "piinkovaksi ammattilaiseksi" kansainvälisessä diplomatiassa ja sanoo, että hän on "merkkihenkilö tässä hallinnossa" varsinkin, kun puhutaan suhteista länteen. 75-vuotias Lavrov on toiminut ulkoministerinä jo parisenkymmentä vuotta.