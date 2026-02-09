Britannian ammukset loppuisivat ex-ministerin mukaan kahdeksassa päivässä, jos maa joutuisi Ukrainan sodan kaltaiseen kulutussotaan Venäjän kaltaista vastustajaa vastaan.

Britannian entisen turvallisuusasioista vastaavan ministerin Tom Tugendhatin mukaan Britannia on ollut riippuvainen Yhdysvalloista ja perustanut laskelmansa vanhentuneisiin oletuksiin. Hän kommentoi asiaa Substack-palvelussa maanantaina julkaistussa kirjoituksessa.

Tugendhat sanoo viestipalvelu X:ssä, että kyse on julkisesta salaisuudesta, josta puhutaan suljettujen ovien takana.

– Maa ei voi puolustaa itseään, jos sen kansaa pidetään pimennossa, hän kirjoittaa.

Kahdeksan päivän arvio perustuu Tugendhatin mukaan sotaharjoitukseen, jossa mallinnettiin konfliktia teknologisesti vastaavalla tasolla olevan vastustajan kanssa.

Kommenteista uutisoivat Suomessa aiemmin Verkkouutiset ja Uusi Suomi.