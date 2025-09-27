Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puhui lauantaina YK:n yleiskokouksessa Yhdysvaltain New Yorkissa.

Puheensa aluksi Lavrov ei maininnut lainkaan Ukrainaa, jossa Venäjä käy parhaillaan hyökkäyssotaa.

Lavrov kuitenkin siirtyi puhumaan Ukrainasta puheensa loppusuoralla. Hän kritisoi voimakkaasti Ukrainan hallitusta.

Hänen mukaansa Ukraina on kieltänyt venäjän kielen maassa, mikä hänen mielestään rikkoo yksilönvapauksia ja muu Eurooppa vaikenee asiasta.

Lavrovin väite venäjän kielen kieltämisestä Ukrainassa ei ole tosi.

Lavrov myös toisti puheensa aikana useita jo tutuksi tulleita Venäjän propagandan hokemia.

Venäjä on muun muassa väittänyt valheellisesti Ukrainan hallintoa natsimieliseksi perusteena maata vastaan käymälleen hyökkäyssodalle.

Ei aikeita hyökätä

Ministerin mukaan Venäjä ja Putin ovat valmiita rauhanneuvotteluille. Hän kuitenkin toteaa, että Venäjän turvallisuus ja intressit on taattava.

Lavrov sanoi, että Venäjää lähestulkoon syytetään hyökkäyksen suunnittelemisesta sotilasliitto Natoa ja EU:n jäsenmaita vastaan.

Venäläisministeri sanoi, ettei maalla ole tällaisia aikeita, mutta toteaa kuitenkin, että Venäjä reagoi kaikkiin maata vastaan ​​kohdistuviin hyökkäyksiin päättäväisesti

Lavrovin mukaan Venäjällä on kuitenkin vielä "jotain toivoa" Yhdysvaltain kanssa käytävälle keskustelulle, erityisesti sen jälkeen, kun Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat elokuussa Alaskassa.

Lavrov toisti myös Venäjän useita kertoja aiemmin esittämiä syytöksiä siitä, että Nato on laajentunut itään vastoin Venäjälle annettuja lupauksia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin tällä viikolla, että jokaisen Naton maan tulisi ampua alas ilmatilaansa loukkaavat venäläiskoneet.

Myöhemmin Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi olevansa Trumpin kanssa samaa mieltä.

Naton hävittäjät karkottivat viime viikolla kolme venäläistä hävittäjää niiden loukattua yli kymmenen minuuttia Viron ilmatilaa Suomenlahdella.

Euroopan lentoliikennettä häiritseviä drooneja on havaittu tällä viikolla ainakin Tanskassa ja Norjassa.

Käynnissä on YK:n 80. yleiskokous, joka juhlistaa maailmanjärjestön 80-vuotista taivalta.

AIkaisemmin puheenvuoronsa yleiskokouksessa ovat pitäneet muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Israelin presidentti Benjamin Netanjahu.