Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina, että Naton maiden tulisi ampua alas venäläiset lentokoneet, jos ne tunkeutuvat Naton ilmatilaan.

Lausunto tuli pian sen jälkeen, kun Nato-maat tuomitsivat Moskovan Viron ilmatilan loukkauksesta.

– Kyllä, kannatan sitä, Trump vastasi toimittajille, kun häneltä kysyttiin tukisiko hän tällaista toimenpidettä.

Trump antoi lausuntonsa ennen tapaamista Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

Trump piti tiistaina YK:n yleiskokouksessa erikoisen ja polveilevan puheen, joka venyi lähes tunnin pituiseksi. Johtajien puheille varattu 15 minuutin aika ylittyi siten moninkertaisesti.

Hän myös totesi yksiselitteisesti, että Venäjältä energiaa ostavat Kiina ja Intia ovat Venäjän sodan suurimmat rahoittajat. Samaan hengenvetoon Trump muistutti, että myös monet Naton jäsenmaat ostavat yhä öljyä ja kaasua Venäjältä.

– Ajatelkaa, he (Nato-maat) rahoittavat sotaa itseään vastaan, Trump päivitteli.

Ei suoraa vastausta Putinista

Trump ei antanut suoraa vastausta kysymykseen siitä, luottaako hän edelleen Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Trump lupasi kertoa näkemyksensä noin kuukauden kuluttua.

Trump ja Putin tapasivat elokuussa Alaskassa. Trump on aiemmin toistuvasti antanut takarajoja päätökselleen muun muassa mahdollisten uusien pakotteiden asettamisesta Venäjälle, mutta linjausta ei ole vielä tullut.

Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen Yhdysvalloissa viime helmikuussa oli riitaisa. New Yorkissa sävy oli erilainen, sillä Trump kertoi kunnioittavansa Ukrainan taistelua.

– Se on oikeastaan aika mahtavaa, hän lausui.

Zelenskyi puolestaan kiitti Trumpia tämän pyrkimyksistä saada sota loppumaan. Lisäksi Zelenskyi toisti Trumpinkin esittämän vaatimuksen siitä, että Euroopan maiden on lopetettava öljyn ostaminen Venäjältä.

Venäjän ja Euroopan maiden väliset jännitteet ovat kiristyneet viimeaikaisten ilmatilaloukkausten vuoksi. Esimerkiksi viime viikolla kolme venäläishävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa noin 12 minuutin ajan, minkä vuoksi Viro pyysi koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksen.

Aiemmin tässä kuussa Nato-maa Puola kertoi venäläisten droonien loukanneen sen ilmatilaa Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä. Trump sanoi alun perin, että kyse saattoi olla virheestä, mutta hänen tuoreimmat kommenttinsa osoittavat äänenpainon koventuneen.