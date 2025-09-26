Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puhuu tänään YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. MTV Uutiset näyttää puheen suorana kello 16 alkaen.

Israelin media kertoi torstaina, että Netanjahu aikoo tuomita puheessaan Palestiinan tunnustaneiden maiden johtajat.

Netanjahun puhe käynnistyi erikoisissa merkeissä. Istuntosalissa osa kokouksen osallistujista poistui paikalta Netanjahun saapuessa puhujakorokkeelle. Osa paikallaolleista antoi puolestaan raikuvat aplodit. Puheenjohtaja peräsi useaan otteeseen järjestystä saliin.

Netanjahu totesi puheessaan Israelin tuhonneen Iranin ydinaseohjelmaa ja ballistisia ohjuksia. Netanjahun mukaan Iranin aiheuttama uhka Israelille on poistettu. Hänen mukaansa on oltava valppaana, että Iran ei pääse rakentamaan uudestaan ydinasekyvykkyyttään.

– Iranin rikastetun uraanin varastot on eliminoitava, Netanjahu peräänkuulutti.

Netanjahu kiitti puheessaam Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia "rohkeasta ja päättäväisestä toiminnasta Irania vastaan".

Netanjahu totesi, että Israelin on saatettava työ loppuun Gazassa mahdollisimman nopeasti. Hänen mukaansa Hamasin loput jäänteet ovat Gazan kaupungissa.

Netanjahu vaatii Hamasia luopumaan aseista ja vapauttamaan kaikki jäljellä olevat israelilaiset panttivangit. Hän sanoi, että Israel ei lepää, ennen kuin kaikki panttivangit on palautettu kotiin.

–Jos luovutatte (vangit), jäätte eloon, jos ette, niin Israel jahtaa teidät, Netanjahu uhkaa.

Netanjahu syyttää, että maailman johtajat haluavat miellyttää pahuutta mieluummin kuin tukea Israelia.

– Monet johtajat, jotka tuomitsevat julkisesti Israelin, kiittävät meitä suljettujen ovien takana, hän jatkaa.

Netanjahu kiistää syytökset kansanmurhasta.

– Israel pudotti miljoonia lehtisiä ja lähetti miljoonia tekstiviestejä sekä teki lukemattomia puheluita, joissa kehotettiin siviilejä poistumaan Gazan kaupungista.

Netanjahu tuominnut palestiinalaisvaltion perustamisen

Netanjahu on pitkään tuominnut palestiinalaisvaltion perustamisen. Hänen äärioikeistolaiset liittolaisensa ovat myös pohtineet Länsirannan liittämistä Israeliin, jotta itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen voitaisiin estää.

Nyt Netanjahu on kohdannut harvinaista painostusta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta, joka yleensä on Netanjahun vankka liittolainen. Trump kertoi torstaina, ettei hän hyväksy Länsirannan liittämistä Israeliin. Trump puhui torstaina puhelimitse Netanjahun kanssa.

– En salli Israelin liittävän Länsirantaa itseensä -- se ei tule tapahtumaan, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump niin ikään sanoi eilen, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trumpin mukaan hän on keskustellut asiasta Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuosikymmeniä vastoin kansainvälistä oikeutta.