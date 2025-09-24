Presidentti Alexander Stubbin mukaan YK:n turvallisuusneuvosto on epäonnistunut tehtävässään kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Alexander Stubb puhui neuvostolle New Yorkissa varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Videon Stubbin puheesta jakoi Ilta-Sanomat.
Presidentin mukaan Ukrainassa käytävän sodan juurisyy on se, ettei Venäjä noudata YK:n peruskirjaa, vaan pyrkii rikkomaan Ukrainan suvereniteettia.
Stubb sanoi ratkaisun tilanteeseen olevan kaksivaiheinen: aselepo ja tätä seuraavat rauhanneuvottelut.
Stubb pyytää neuvostoa käyttämään valtaansa lopettaakseen sodan Ukrainassa.