Aiemmin Trump kertoi ajattelevansa, että Nato-maiden pitäisi ampua alas niiden ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet. Hän paljasti Truth Social -alustallaan tulleensa johtopäätöksensä ymmärrettyään Ukrainan ja Venäjän sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen sekä nähtyään, millaisia taloudellisia vaikeuksia se aiheuttaa Venäjälle.

Aiemmin tiistaina Trump tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.

Trump arvelee, että Ukraina voi paitsi saada alueensa takaisin myös mennä tätä pidemmälle. Tekstistä ei selviä, mihin pidemmälle meneminen viittaa.

Presidentti kirjoittaa myös, että Venäjä on käynyt kolme ja puoli vuotta sotaa, joka olisi todelliselta sotilasmahdilta vienyt alle viikon.

– Tämä saa heidät (Venäjän) näyttämään "paperitiikeriltä", päivityksessä lukee.

Paperitiikeri viittaa johonkin vain näennäisesti voimakkaaseen.

Trump kuvailee Vladimir Putinin ja Venäjän olevan isoissa taloudellisissa ongelmissa, ja siksi Ukrainan on nyt aika toimia.

– Kävi miten kävi, toivon kummallekin maalle hyvää, presidentti kirjoittaa.

Trump myös kertoo Yhdysvaltojen jatkavan aseiden toimittamista Natolle, joka saa tehdä niillä mitä haluaa. Loppukaneettina Trump vielä toivottaa hyvää onnea kaikille huutomerkin kera.

Zelenskyi piti tapaamista Trumpin kanssa onnistuneena ja arvioi, että Trumpin uusin lausunto on "iso liikahdus".

– Odotamme Yhdysvaltain toimien painostavan Venäjän kohti rauhaa, Zelenskyi kommentoi

Venäläiskoneet alas Naton ilmatilasta

Ennen Truth Social -päivitystään Trump kertoi toimittajille, että hänen mielestään sotilasliitto Naton jäsenmaiden pitäisi ampua alas venäläiset lentokoneet, jos ne loukkaavat maiden ilmatilaa. Trumpin kommentti oli vastaus toimittajan kysymykseen Trumpin ja Zelenskyin tapaamisen yhteydessä.

Kysymykseen siitä, luottaako hän edelleen Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, Trump ei antanut suoraa vastausta. Hän lupasi kertoa näkemyksensä noin kuukauden kuluttua.

Trump ja Putin tapasivat elokuussa Alaskassa. Trump on aiemmin toistuvasti antanut takarajoja päätökselleen muun muassa mahdollisten uusien pakotteiden asettamisesta Venäjälle, mutta linjausta ei ole vielä tullut.

Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen Yhdysvalloissa viime helmikuussa oli riitaisa. New Yorkissa sävy oli todella erilainen, sillä Trump muun muassa kertoi kunnioittavansa Ukrainan taistelua.

– Se on oikeastaan aika mahtavaa, hän lausui.

Zelenskyi puolestaan kiitti Trumpia tämän pyrkimyksistä saada sota loppumaan. Lisäksi Zelenskyi toisti Trumpinkin esittämän vaatimuksen siitä, että Euroopan maiden on lopetettava öljyn ostaminen Venäjältä.

Ilmatilaloukkaukset puhuttavat

Venäjän ja Euroopan maiden väliset jännitteet ovat entisestään kiristyneet viimeaikaisten ilmatilaloukkausten vuoksi. Esimerkiksi viime viikolla kolme venäläishävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa noin 12 minuutin ajan, minkä vuoksi Viro pyysi koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksen.

Aiemmin tässä kuussa Nato-maa Puola kertoi venäläisten droonien loukanneen sen ilmatilaa Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä. Trump sanoi alun perin, että kyse saattoi olla virheestä, mutta hänen tuoreimmat kommenttinsa osoittavat äänenpainon koventuneen huomattavasti.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona keskustelleensa toistuvista ilmatilaloukkauksista Trumpin kanssa. Lisäksi von der Leyen kertoo olleensa Trumpin kanssa yhtä mieltä siitä, että Venäjän fossiilisista polttoaineista saamia tuloja on pienennettävä ja nopeasti.