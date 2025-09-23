Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää YK:n yleiskokouksen pääpuheen, jota voit seurata tässä artikkelissa livenä kello 16.50 alkaen.
YK:n 80. yleiskokous on käynnissä Yhdysvaltain New Yorkissa. Kokous alkoi maanantaina ja kestää keskiviikkoon.
Yhdysvaltain salainen palvelu kertoo pysäyttäneensä "välittömän uhan" New Yorkissa juuri ennen Donald Trumpin puhetta YK:ssa. Aiemmin tänään Naton viesti Venäjälle oli selvä siitä, että ilmatilaloukkaukset on lopetettava. Asiasta kertoo muun muassa Sky News.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää oman puheensa yleiskokouksessa tiistain aikana. Puheelta odotettiin etenkin linjavetoja Lähi-Idän ja Ukrainan tilanteisiin.
Trump aloitti puheensa kuvailemalla kuluvaa aikakautta ”Yhdysvaltojen kulta-ajaksi” perustellen sitä muun muassa työntekijöiden palkkojen nousulla, osakkeiden nousulla ja talouden luvuilla.
Hän otti kantaa myös maahanmuuttoon ja mainitsi, että myös muiden maiden on toimittava maahanmuuton suhteen.
Trump ilmaisi tyytymättömättömyytensä YK:ta kohtaan.
– Minun piti lopettaa sodat Yhdistyneiden kansakuntien sijaan, Trump sanoi.
Hän kertoo lopettaneensa seitsemän sotaa ilman YK:n apua.
– Tyhjät sanat eivät lopeta sotia, ainoastaan toiminta lopettaa sotia.
Kokonaisuudessaan kokoukseen osallistuu johtajia noin 150 maasta. Suomen valtuuskuntaa johtaa presidentti Alexander Stubb. Hän puhuu keskiviikkona.
Voit seurata Trumpin puhetta tässä artikkelissa livenä kello 16.50 alkaen.