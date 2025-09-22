YK:n yleiskokous alkaa New Yorkissa maanantaina ja kestää keskiviikkoon.

Suomen valtuuskunta osallistuu presidentti Alexander Stubbin johtamana YK:n 80. yleiskokoukseen New Yorkissa. Kokous alkaa maanantaina ja kestää keskiviikkoon.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo New Yorkista, että kokousta pidetään hyvin merkittävänä.

– Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla useat maat aikovat tunnustaa Palestiinan valtion. Osa näin jo tekikin viikonloppuna, kuten Iso-Britannia ja Kanada. Nyt he vahvistavat sen täällä. Tämä lähettää vahvan symbolisen viestin Israelille, että sen toimet Gazassa tuomitaan ja yhä useampi alkaa olla niihin väsynyt, Karppinen sanoo.

Suomi ei ole Palestiinan valtion tunnustajissa mukana.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ei aio tulla lainkaan paikalle kokoukseen tai ainakaan lähetä sinne paikalle vahvaa edustustoa.

