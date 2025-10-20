Valtonen vakuutti Euroopan jatkavan Ukrainan tukemista.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vaikuttaa ottaneen kantaa Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin perjantain tapaamiseen Valkoisessa talossa.

– On hyvin selvää, ettei (Venäjän presidentti Vladimir) Putin halua rauhaa. Hän haluaa valtaa. Eikä Zelenskyi tarvitse lännen apua antautumiseen, vaan päinvastoin, apua meiltä kaikilta suojellakseen sitä, mitä pidämme arvokkaana eli vapautta ja ihmisten vapautta valita vapaasti, Valtonen sanoi Euroopan unionin ulkoministerien kokouksessa.

Trumpin ja Zelenskyin perjantainen keskustelu yltyi brittilehti Financial Timesin tietojen mukaan "huutotappeluksi", jonka aikana Trump "kiroili kaiken aikaa".

Yhdysvaltojen presidentin kerrotaan myös heittäneen syrjään Ukrainan sodan eturintamaa kuvanneet kartat. Trump totesi keskustelun jälkeen, että osapuolien täytyy lopettaa taisteleminen ja jäädyttää rintamalinja paikoilleen.

– Meidän täytyy auttaa Ukrainaa ilmapuolustuksessa ja pitkän kantaman iskukyvyssä, Valtonen sanoi.

Tomahawk-pettymys

Zelenskyin laajalti tulkittiin lähteneen Valkoisesta talosta niin sanotusti tyhjin käsin.

Ennen presidenttien tapaamista spekuloitiin, tekisi Trump Zelenskyin vierailun kunniaksi päätöksen Tomahawk-risteilyohjusten antamisesta Ukrainalle. Tomahawk-ohjukset ovat juuri sitä pitkän kantaman iskukykyä, josta Valtonen puhui.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijoiden yleinen arvio on ollut, että Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin puhelinkeskustelu torstaina viimeistään vakuutti siitä, ettei ohjuksia tule Ukrainalle ainakaan vielä antaa.

Kysyttäessä ohjusten saamisesta, sanoi Zelenskyi olevansa "realistinen".

– Eurooppa jatkaa vankkumatonta tukeaan Ukrainalle sekä sotilaallisesti ja tietysti myös humanitäärisesti. Valitettavasti Venäjä on pommittanut (Ukrainan) siviili-infrastruktuuria. Talven lähestyessä Venäjä on kohdistanut iskujaan erityisesti energiaverkkoon, joten sen suhteen tarvitsee tehdä enemmän, Valtonen sanoi.

