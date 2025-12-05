Venäjä odottaa uutta tapaamista Steve Witkoffin kanssa, kirjoittaa venäläismedia.

Moskova odottaa Washingtonin reaktiota aiemmin tällä viikolla olleeseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin tapaamiseen.

Näin kertoi venäläismedialle Putinin avustaja Juri Ushakov.

– Odotamme nyt amerikkalaisten kollegoiden reaktioita tiistaina käytyyn keskusteluun, Ushakov sanoi toimittajille perjantaina.

Hän antoi myös ymmärtää, että Kreml toivoisi seuraavaa tapaamista Witkoffin kanssa, mutta sellaisesta ei toistaiseksi ole tietoa.

– Seuraavan tapaamisen päivämäärästä Yhdysvaltain presidentin erityislähettilään Witkoffin kanssa ei ole vielä sovittu, Ushakov sanoi .