Presidenttien odotetaan keskustelevan yhdysvaltalaisten Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisesta toimittamisesta Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo saapuneensa Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin, jossa hänen on määrä tavata perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hän aikoo tavata vielä torstaina puolustusalan yritysten edustajia.

– Tarkoitus on keskustella erityisesti ilmatorjuntajärjestelmien lisätoimituksista, Zelenskyi sanoi.

Lisäksi hän sanoo aikovansa tavata yhdysvaltalaisten energiayhtiöiden edustajia.

Zelenskyi sanoi odottavansa, että Lähi-idässä saavutetut edistysaskeleet auttavat lopettamaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei varmasti ole yhtään rohkeampi kuin Hamas tai mikään muu terroristijärjestö. Voiman ja oikeuden kieli tehoaa väistämättä myös Venäjään, Zelenskyi kirjoitti.

– Näemme jo nyt, kuinka Moskova kiirehtii palaamaan neuvottelupöytään heti kuultuaan Tomahawkeista, hän lisäsi viitaten Trumpin ja Putinin torstai-iltaiseen puhelinkeskusteluun.

Ukrainalainen viranomainen kertoi aiemmin torstaina, että Zelenskyin ja Trumpin odotetaan keskustelevan yhdysvaltalaisten Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisesta toimittamisesta Ukrainalle.

Putinin neuvonantaja sanoi torstaina presidenttien puhelun jälkeen, että Putinin mukaan risteilyohjusten toimittamisella olisi haitallisia seurauksia.

– Vladimir Putin toisti kantansa, että Tomahawk-risteilyohjukset eivät muuta tilannetta taistelukentällä, mutta vahingoittavat merkittävästi maidemme välisiä suhteita. Puhumattakaan rauhanomaisen ratkaisun mahdollisuuksista, Putinin neuvonantaja Juri Ushakov kommentoi toimittajille puhelun jälkeen.

Trump ja Putin tapaamassa Budapestissa

Trump sanoi aiemmin aikovansa keskustella Zelenskyin kanssa myös Putinin kanssa käymästään puhelinkeskustelusta, jossa Trump ja Putin sopivat tapaamisesta Unkarin pääkaupungissa Budapestissä.

Tapaamisen ajankohta ei ole tiedossa.

Sekä Trump että Kreml suitsuttivat puhelinkeskustelua, jossa Trumpin mukaan "edistyttiin suuresti".

Kremlin mukaan kaksi ja puoli tuntia kestänyt puhelu oli erittäin avoin ja luottamusta herättävä.