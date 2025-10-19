Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin perjantainen tapaaminen eteni Financial Timesin tietojen mukaan erittäin kireissä tunnelmissa.
Financial Timesin lähteiden mukaan Trump oli patistanut Zelenskyitä hyväksymään Venäjän ehdot. Trumpin mukaan Venäjän Presidentti Vladimir Putin oli sanonut tuhoavansa Ukrainan, jos maa ei suostu ehtoihin.
Lähteiden mukaan Trumpin ja Zelenskyin keskustelu yltyi ”huutokilpailuksi”, jonka yhteydessä Trump oli kiroillut jatkuvasti.
Financial Times kertoo, että Trump vaati Zelenskyitä luovuttamaan koko Donbasin alueen Putinille ja toisti jatkuvasti Putinin edellisenä päivänä puhelinkeskustelussa esiin nostamia puheenaiheita.
Lopulta Trump päätyi tukemaan nykyisten rintamalinjojen jäädyttämistä. Lehden mukaan kiivas kokous näytti kuitenkin heijastelevan Trumpin halukkuutta tukea Putinin maksimaalisia vaatimuksia.
Ukraina oli toivonut Yhdysvaltojen toimittavan Tomahawk-risteilyohjuksia, mutta Trump kieltäytyi tekemästä niin.
Huudonsekainen tapaaminen muistutti lehden mukaan presidenttien helmikuista kiihkeää kohtaamista Valkoisessa talossa. Tuolloin Trump ja varapresidentti JD Vance moittivat Zelenskyitä kiitollisuuden puutteesta Yhdysvaltoja kohtaan.