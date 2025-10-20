Trump ja Putin valmistelevat tapaamista Budapestissä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo olevansa valmis osallistumaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamiseen Budapestissä, jos hänet kutsutaan.

Zelenskyi kertoi asiasta maanantaina toimittajille Kiovassa.

Trump ja Putin sopivat viime viikolla tapaavansa Unkarin Budapestissä. Tuolloin Trump sanoi, että on todennäköistä, että hän ja Putin tapaavat kahden kesken. Tapaamisen tarkasta ajankohdasta ei vielä ole varmuutta.

Zelesnkyin mukaan Ukraina tarvitsee 25 Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää voidakseen torjua Venäjän lisääntyviä ilmahyökkäyksiä.

Viime aikoina hän on käynyt keskusteluja Ukrainan tarvitsemista ilmatorjuntajärjestelmistä Trumpin ja yhdysvaltalaisten ohjusvalmistajien kanssa.

Zelenskyi sanoi myös, että Venäjän länsimaissa jäädytettyjä varoja tulisi käyttää ohjusjärjestelmien ostamiseen.

Ulkoministeri Valtonen: Putinin ei pitäisi olla tervetullut EU-alueelle

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Unkariin kaavailtua Putinin ja Trumpin tapaamista sanomalla, että Putinin kaltaisen sotarikollisen ei pitäisi olla tervetullut EU-alueelle.

Valtonen kuitenkin sanoo, että on vielä auki, missä paikassa ja muodossa presidenttien tapaaminen järjestetään. Hän kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa.

STT kysyi Valtoselta Trumpin kommenteista, joiden mukaan esimerkiksi Donbas tulisi jakaa rintamalinjan mukaan.

Valtosen mukaan Trump haluaa rauhaa Ukrainaan. Ukraina ei kuitenkaan tarvitse länneltä apua minkäänlaiseen antautumiseen, vaan vahvaan puolustautumiseen, hän sanoo.