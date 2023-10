Lasten ja nuorten ylipaino edelleen yleistä – näin lääkärit neuvovat huolestuneita vanhempia

Tässä kohtaa vanhempien on syytä tehdä korjausliikkeitä kotona

Vanhemmilla tärkeä rooli lasten liikunnallisuudessa

– Kyse on aina suorituksesta, ei persoonasta ja oppiminen kannustaa kaikkia. Liikuntatunneilla on tärkeää huomioida ne oppilaat, joille laji on vielä uusi ja heille, joille laji on tutumpi, pitää tarjota tarpeeksi haastetta.