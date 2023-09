"Osa istuu sohvilla päivät pitkät" – Lasten ja nuorten kunto on huonoin 50-vuotisen mittaushistorian aikana

Aloitetaan juttu Itä-Helsingistä, Merilahden peruskoulusta. Meneillään on Move!-mittaukset. Tarkoituksena on mitata viides- ja kahdeksasluokkalaisten kuntoa. Tuloksia voi hyödyntää muun muassa kouluterveydenhuollossa. Koulun ammattilaiset ovat huomanneet, että kuntoerot lasten välillä ovat kasvaneet. Kynnys seuraliikuntaan ei saisi olla rahasta kiinni, toteaa liikunnanopettaja. – Monella, niin valitettavaa kuin se onkin, harrastus loppuu taloudellisten resurssien takia. Se on asia, johon pitäisi jotenkin puuttua, toivoo liikunnanopettaja Tomi Nakari .

KouluPT kannustaa liikkumaan

Urheiluseuroissa iso trendi

"Huonokuntoisten määrä kahdeksankertaistunut"

Vasankari on huolissaan nuorison suunnasta. Hän ottaa esimerkin armeijatuloksista.



– Huonokuntoisten määrä on kahdeksankertaistunut siitä, mitä se on ollut 1970-luvun lopussa.



Onko suomalaislasten ja nuorten kunto huonompi kuin koskaan aikaisemmin?



– Mittaushistorian eli noin 50 vuoden aikana, tilanne ei koskaan ole ollut meillä näin huono. Se on koko ajan mennyt kunnon osalta alaspäin ja painon osalta ylöspäin.