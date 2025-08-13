USU: Suurin osa suomalaisista hankkisi älypuhelimen aikaisintaan 10-vuotiaalle

Jopa 17 prosenttia vastaajista odottaisi lapsen täyttävän 15 vuotta ennen älypuhelimen hankintaa.
Uutissuomalaisen gallupin mukaan valtaosa suomalaisista katsoo, että älypuhelin on sopivaa hankkia aikaisintaan 10-vuotiaalle lapselle. Näin ajattelee 69 prosenttia kyselyyn vastanneista.
Vain kymmenen prosenttia vastaajista soisi ensimmäisen älypuhelimen seitsemänvuotiaalle eli ekaluokkalaiselle. Jopa 17 prosenttia puolestaan odottaisi lapsen täyttävän 15 vuotta ennen älypuhelimen hankintaa.
20 prosentin mielestä älypuhelin on sopivaa hankkia lapsen ollessa 10-vuotias. 13–14-vuotiaalle lapselle ensimmäisen älypuhelimen hankkisi 17 prosenttia vastaajista.
15 prosenttia on sitä mieltä, että sopiva ikä ensimmäisen älypuhelimen saamiselle olisi 11–12 vuotta.
Kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kysymykseen kantaa.
Kyselyyn vastanneet naiset hankkisivat miehiä aiemmin lapselle älypuhelimen. Alle 10-vuotiaalle ensimmäisen älypuhelimen hankkisi 26 prosenttia naisista ja 19 prosenttia miehistä.
Tietoykkösen toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista 3. heinäkuuta–1. elokuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.