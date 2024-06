ISW: Sodasta kieltäytyneitä venäläisiä pakotetaan rintamalle aseella uhaten – "vapaaehtoisia" suostutellaan hakkaamalla

Oppositiomedian mukaan Venäjän sotilasviranomaiset ovat alkaneet lähettää väkisin etulinjaan satoja taistelijoita, jotka ovat kieltäytyneet osallistumasta sotaan. Joukkoja on käytetty ainakin Harkovan seudun taisteluissa ja Donetskin alueella.

Kiinniotettujen on ollut tarkoitus päätyä oikeuden eteen, mutta yhtäkkiä oikeudenkäyntejä on peruttu ja sotilaita on alettua lähettää nopealla aikataululla rintamalle Ukrainaan.