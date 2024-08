"Mitä nuo ampuvat?" – Suomalaisupseeri ihmettelee Venäjän taisteluharjoituksesta leviävää videota

Telegram-kanava Reklama Rudenko on julkaissut videon, jossa kerrotaan näkyvän venäläissotilaiden koulutusta.

Videolla rynnäkkökiväärein varustautuneet sotilaat etenevät juoksuhautaan, jota he vyöryttävät.

Video on katsottavissa tästä linkistä . Videon kuvausaika ei ole tiedossa.

– Kaksi: taisteluhauta on rakennettu huonosti. Ehkä koulutussyistä? Tuo on liian matala, liian leveä ja mutkaton, hän jatkaa.

Mäenpää arvioi sotilailla näkyvää varustusta "melko hyväksi" ja ampumatarvikkeita on hänen mukaansa käytettävissä "ihan reilusti".

Venäjän taktiikassa ongelmia

Venäläissotilaiden koulutus on saanut lännessä raskasta kritiikkiä läpi Ukrainan sodan.

Venäläissotilaiden heikkoa koulutustasoa on pidetty yhtenä syynä siihen, ettei Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkuvuodesta 2022 onnistunut.

Alkusodan jälkeen tilanne ei suinkaan ole parantunut, vaan kovia tappioita kärsineen Venäjän on arvioitu lähettävän rintamalle entistä heikomman ja lyhyemmän koulutuksen saaneita taistelijoita.

Sotilaiden heikentyneen koulutustason on arvioitu johtaneen siihen, että Venäjän armeija on osittain muuttanut taktiikoitaan sodan aikana.

Esimerkiksi vankiloista värvättyjä sotilaita Venäjä on tiettävästi lähettänyt taisteluihin käytännössä tappioista välittämättä. Wagner-palkkasotilasryhmän väitettiin Bahmutin taistelun aikana käyttäneen vankilajoukkoja lähinnä Ukrainan tuliasemien paljastamiseen.

Suomalaismajuri: "Venäjä on kyennyt muuttamaan taktiikkaansa lennosta"

Tämä video Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit kehnolta näyttävien taktiikoidensa ja kovilta vaikuttavien tappioiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Tällä hetkellä Venäjän Ukrainassa taistelevien joukkojen koulutustaso on eri arvioiden mukaan varsin kirjava. Mukana on sekä hyvin olemattomilla opeilla taistelevia että korkeasti koulutettuja ammattisotilaita, joilla on lisäksi jo pitkä taistelukokemus.