Kolmekymppinen Juulia on sairastunut syöpään jo kahdesti – ennen diagnoosia hoidoksi tarjottiin särkylääkettä

Juulian matka sisältää myös teini-iän masennusta ja kamppailua itsetunto-ongelmien kanssa, mutta lopulta hän on löytänyt voimaa ja tarkoitusta elämäänsä esimerkiksi auttamalla muita.

Syöpäkontrollit osana lapsuutta

Vasta leikkauksen jälkeen patologi ilmoitti, että kasvain olikin pahanlaatuinen neuroblastooma, joka on toisiksi yleisin lasten sairastama syöpä.

Kolmekymppinen Juulia on sairastanut kaksi syöpää. Molemmat on hoidettu leikkaamalla.

Toinen syöpä muutti elämän suunnan

– Se oli absurdi ja epätodellinen tilanne. Mietin, että miten on mahdollista, että tämä tapahtuu minulle uudestaan, hän muistelee.

– Arvasin jo ultraäänitutkimuksessa, että nyt on jotain vakavaa, sillä yritin vitsailla jotain ja hoitaja vain katsoi ruutua pokerinaamalla.

– He sanoivat, että tästä on selvitty jo kerran, joten selvitään toisenkin kerran, hän sanoo.

Syksy oli odottelua

Juulian toipuminen leikkauksesta sujui loppujen lopuksi hyvin. Kuitenkin henkinen toipuminen on ollut haastavampaa.

Juulia on saanut vertaistukea ja terapiaa, jotka ovat auttaneet häntä käsittelemään tunteitaan ja kokemuksiaan.

– Vertaistuki on ollut korvaamatonta. On lohduttavaa kuulla, että joku toinen on kokenut saman ja selvinnyt siitä, Juulia sanoo.