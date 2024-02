Haaveiletko useammasta kuin yhdestä lapsesta? Tässä iässä yrittäminen tulisi aloittaa – "Aika lailla takaraja lapsen saannille"

Asiantuntijoiden mukaan syy suomalaisten yhä lisääntyvään lapsettomuuteen tai pieniperheisyyteen voi olla työllisyyden, koulutuksen ja mielenterveyden kysymyksissä.

Tiedossa on, että lapsitoive on monilla olemassa, mutta se on syystä tai toisesta lykkääntynyt, kertoi väestötieteiden professori Marika Jalovaara MTV Uutisille viime vuonna.

Jalovaara kertoi tuolloin, että kyselyissä on käynyt ilmi, että suomalaisista heitä, joiden toivottu lapsiluku on nolla, on vain runsas 10 prosenttia.

Yksi syy siihen, että raskauden yrittäminen lykkääntyy, voi olla se, ettei ihmisillä ole realistista tietoa siitä, miten hedelmällisyys laskee iän myötä ja missä vaiheessa lapsihaaveeseen tulisi viimeistään herätä.

MTV Uutiset selvitti, minkä ikäisenä lasten yrittäminen tulisi aloittaa, jos toiveissa on 3, 2 tai 1 lasta.

"44 vuotta on takaraja lapsen saannille"

Naisen hedelmällisyys on huipussaan 22–27-vuotiaana, jonka jälkeen se alkaa pikkuhiljaa laskemaan.

35-vuotiaasta eteenpäin raskauden alkamisen todennäköisyys jo pienenee ja keskenmenojen riski suurenee.

– Useilla 38–42-vuotiaana on vaihe, jossa munasolujen laatu laskee merkittävästi. Jos ajatellaan hedelmöityshoitoja, niin 42–44-vuotiaana on se kriittinen raja, jossa hedelmöityshoidoillakaan ei enää saada raskautta aikaan naisen omilla munasoluilla, kertoo lapsettomuuslääkäri Marika Mikola Dextra Hedelmällisyysklinikalta.

Kelvollisten munasolujen määrä loppuu jo melkein kymmenen vuotta ennen vaihdevuosien alkamista. Keskimäärin suomalaisnaisella vaihdevuodet alkavat 51-vuotiaana.

– Sanoisin, että 44 vuotta on aika lailla takaraja lapsen saannille. Kyseessä on jatkumo, sillä tyttösikiöllä munasolujen aiheet kehittyvät jo sikiöaikana, ja ne ovat ne samat aiheet, jotka vanhenevat naisen vanhetessa. Eli kun nainen on nelikymppinen, myös hänen munasolunsa ovat nelikymppisiä.

Minkä ikäisenä perheen perustaminen tulisi aloittaa, jos haaveissa on 3, 2 tai 1 lasta?

Mikola muistuttaa, että mitään absoluuttista vastausta kysymykseen ei voi antaa.

– Vaikka lääketieteellisesti sekä munasolut että siittiöt olisivat täysin kunnossa, ei ole olemassa mitään keinoa selvittää ennakkoon, tuleeko hedelmöittymisen suhteen jotain haasteita tai onnistuuko raskaus.

– Hedelmöittymiseen tarvitaan munasolu, siittiö ja sitten vielä niiden toimiva yhteispeli. Ei mitenkään voida tietää ennakkoon, edes hedelmällisyyskartoituksen perusteella, onnistuuko raskaus, ennen kuin on ajankohtaista yrittää sitä.

Mikola kertoo, että on kuitenkin tiettyjä suosituksia, joita lapsettomuuslääkärit voivat antaa.

– Lääketieteellisissä julkaisuissa on laskettu arvio siitä, että jos haluaa kolme lasta, mutta hedelmöittymisessä tuleekin vastaan ongelmia ja tarvitaan koeputkihedelmöityshoitoja, pitäisi yrittäminen aloittaa jo 25-vuotiaana.

Mikolan mukaan ongelmia raskautumisessa tulee kuitenkin vain noin 20–30 prosentilla raskauden yrittäjistä eli 60–70 prosenttia yrittäneistä onnistuu ilman lääketieteellisiä hoitoja.

– Jos kaikki menee hyvin, eikä apua raskautumiseen tarvita, täytyisi raskauden yrittäminen aloittaa naisen ollessa 30-vuotias, jos toiveissa on kolme lasta.

– Jos toiveissa on kaksi lasta, tulisi yrittäminen aloittaa 30–35 vuoden välillä ja jos toiveissa on yksi lapsi, neuvo on, että aloittaisi 35-vuotiaana.

Mikola kuitenkin muistuttaa, että on monia, jotka ovat saaneet ensimmäisen lapsensa ollessaan 37-vuotiaita ja toisen ollessaan 40-vuotiaita.

– Toisaalta on myös heitä, jotka ovat aloittaneet yrittämisen kolmekymppisinä, mutta on mennyt vuosia, eikä raskaus vain ole onnistunut.

– Joka tapauksessa on muistettava, että nämä iät ovat hyvin sellaisia sinne päin ja suunnilleen.

Lasten yrittäminen aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos…

Mikola huomauttaa, että erityisen hereillä lapsihaaveensa kanssa tulee olla, jos tietää, että itsellään on jotain tekijöitä, jotka tiedettävästi voivat hankaloittaa lasten saamista.

– Jos on epäsäännölliset kuukautiset, monirakkulaiset munasarjat (PCOS) tai endometrioosi, joka voi vaikeuttaa raskautumista, kannattaa olla tietoinen siitä, että kun ikää tulee lisää, asiat ikään kuin kertaantuvat.