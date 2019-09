Potilaiden tasa-arvo kaukana: Maria sairastaa harvinaista syöpää – nyt auttavan lääkkeen maahantuonti aiotaan lopettaa, koska se ei ole lääkeyritykselle kannattavaa

– Minulle oli hyötyä koulutuksestani, joka antoi analyyttista otetta tilanteeseen, että aloin tarkastelemaan erilaisia asioita. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun diagnoosi tehtiin, tiesin, mikä minulla on.

– Matalammin koulutetuilla on suurempi kuolleisuus. Tämä voi toki johtua myös siitä, että matalampiin koulutustasoihin kasaantuvat nämä riskitekijät, kuten tupakka ja alkoholi, kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila.

Syöpäkuolleisuus on suurinta vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla, ilmenee Suomen Syöpärekisterin tutkimuksesta.

Epätasa-arvoa hoidossa ja jopa lääkityksessä

Buchert on sairastanut syöpää kuusi vuotta. Tuon ajan hän on pystynyt pääosin käymään töissä yliopistolla.

– Minulle on ollut etua siitä, että asun pääkaupunkiseudulla. Kuulun aktiivisesti meidän potilaiden Facebook-ryhmään, johon kuuluu 600 ihmistä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien potilaiden hoidossa on paljon enemmän toivomisen varaa.

Buchertin syöpä on harvinaislaatuinen, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta. Suomessa on tutkimusosaamista, mutta hematologeja on vähän ja heidän voimavarat menevät pitkälle edenneiden syöpien hoitoon.