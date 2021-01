Lääkärit huolissaan Suomen koronatilanteesta – vaativat päättäjiltä nopeita toimia: "Vastuutonta toimia vasta kun palo on levinnyt"

– Vastuutonta toimia vasta kun palo levinnyt eikä silloin kun se on vasta syttymässä. Jokainen todettu infektio kertoo noin viikon takaisesta tapahtumasta ja on jo ehtinyt tartuttaa muita. Varautuminen ja seuraaminen ei riitä. Pitää toimia, hän vastaa Twitterissä opetusministeri Jussi Saramolle (vas), jonka mukaan koronatilanteen pahenemiseen on nyt syytä varautua.

– Koska testeissä on käyty vähemmän ja positiivisten tulosten osuus on noussut, on hyvä varautua tilanteen pahenemiseen. Erityinen huoli koskee tällä hetkellä uusia virusmuunnoksia, joista emme vielä tiedä paljoa, mutta jotka näyttävät monissa maissa lisäävän tartuntoja rajusti. Tilanteen hallitsemiseksi meidän on varauduttava tarvittaessa nopeisiinkin toimiin, Saramo tviittasi perjantaina.