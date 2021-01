Rajalla pelätään, että koronan tarttuvampi muunnos tulee Suomeen Ruotsista – näin sitä vastaan aiotaan taistella

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan perussyy virustaudin lisääntymiseen alueella on se, että ihmiset ovat olleet enemmän tekemisissä toistensa kanssa.

– Tällöin tartuntaketjujen hillitseminen on haastavaa.

Myös Länsi-Pohjan maantieteellinen sijainti on haastava, sillä se on kahden alueen välissä, joissa epidemia on ollut voimakas: Oulun seutu ja Pohjois-Ruotsi.