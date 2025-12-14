Yhdysvaltain uusi kansallinen turvallisuustrategia riisui presidentti Donald Trumpin naamion. Nyt Euroopalla on enää vain kaksi vuotta aikaa koota voimansa ja ottaa viimein täysi vastuu omasta puolustuksestaan, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.

Suomen itsenäisyyspäivän aattona julkaistiin Atlantin takana koko Euroopan odottama dokumentti, Trumpin johtaman Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusstrategia. Siinä oli yhteensä 33 sivua trumpilaiseen tyyliin epäjohdonmukaista ja epätarkkaa tekstiä, mutta tarpeeksi selvää, että viimeinkin sokeinkin Reetta uskoo, mitä hän ei ole halunnut millään uskoa: Eurooppa on nyt ypöyksin Venäjää vastaan.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun 24 päivänä 2022: "Nyt naamio on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät." Samaa kuin silloin Venäjän presidentti Vladimir Putinista voi nyt sanoa Trumpista.

Jos Trumpin omituinen soutaminen ja huopaaminen ja poukkoileva politiikka on hämännyt joitakin eurooppalaisia näkemästä – tai haluamasta nähdä – tosiasiallista tilannetta, nyt se levähti kaikkien silmille mustaa valkoisella: Eurooppa ei ole enää Yhdysvaltain ystävä.

Tekisi mieli sanoa, että olisi pitänyt uskoa ranskalaisia. Heitä kymmeniä vuosia kuunnelleena kirjoitin jo viime keväänä, että nyt on Eurooppa yksin. Lukuisia kertoja lukemani presidentti Charles de Gaullen varoitus 1950-luvulta kuuluu: "Suuri Amerikan kansa ei koskaan uhraa omia perustavanlaatuisia etujaan meidän etujemme takia. He auttavat meitä, jos se on heidän etujensa mukaista, mutta he jättävät meidät yksin, jos se ei ole heidän etunsa."