Varapresidentti Vance latasi tiheää tekstiä Euroopalle – vaikeni Ukrainan sodasta ja Venäjästä

J. D. Vance sivuutti Ukrainan sodan Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessa.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ei kerännyt Münchenin turvallisuuskonferenssinsa Saksassa irtopisteitä ainakaan eurooppalaiselta yleisöltään.

Hän sanoi muun muassa, että Eurooppa rajoittaa kansalaistensa sananvapautta. Hän mainitsi erikseen ruotsalaisen koraanin polttajan tappamisen.

Vance syytti Eurooppaa lisäksi sosiaalisen median sulkemisesta vihamielisen sisällön vuoksi, hyökkäsi Saksaa vastaan, koska se on ratsannut omia kansalaisiaan feminisminvastaisten kommenttien julkaisemisen takia ja haukkui Britanniaa uskonnollisten oikeuksien jyräämisestä.

– Pelkään, että kaikkialla Euroopassa sananvapaus on taantumassa, Vance sanoi.

Vancen mukaan Euroopassa on valloilla demokratian vastainen ajattelutapa, joka kylmän sodan aikaan esiintyi rautaesiripun tuolla puolen Neuvostoliiton satelliittivaltioissa.

– Kylmän sodan aikaan hiljennettiin toisinajattelijoita ja peruttiin vaaleja, olivatko he hyviksiä? Eivät olleet, ja luojan kiitos he hävisivät kylmän sodan. -- Ei ole turvallisuutta, jos teitä eivät kiinnosta kansanne mielipiteet. Jos pelkäätte omia äänestäjiänne, ei Amerikka voi tehdä mitään puolestanne. Teillä on oltava demokraattinen mandaatti, Vance sanoi.

Vancen mukaan pahimmat sensuroijat eivät tosin ole Euroopasta, vaan suurin sellainen oli entisen presidentin Joe Bidenin hallinto.

Sivuutti Ukrainan sodan

J. D. Vance sivuutti sen sijaan kokonaan Ukrainan sodan ja Venäjän aiheet.

Vancen mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on kiinnostunut eurooppalaisesta turvallisuudesta, mutta Venäjää, Kiinaa tai muita ulkoisia uhkia suurempi on Eurooppaan kohdistuva sisäinen uhka.

Tällä hän tarkoitti laitaoikeistoon ja disinformaatioon kohdistuvaa viranomaistoimintaa, jota hän pitää epädemokraattisena.

Vance arvosteli puheessaan kahteen otteeseen sitä, että Romanian presidentinvaalien tulos peruttiin tuomioistuimen päätöksellä. Tuomioistuimen päätös liittyi Venäjän epäiltyyn vaalihäirintään.

Vance muistutti jälleen, että Euroopan on lähivuosina otettava suurempi vastuu maanosan turvallisuudesta. Sen sijaan, että keskitytään siihen, miltä pitäisi puolustautua, pitäisi kysyä, mitä varten tarvitsee puolustautua.

Lisäksi hän otti kantaa koronan alkuperään. Vance puhui sosiaalisen median yhtiöistä, jotka on hänen mukaansa pakotettu hiljentämään ihmisiä esimerkiksi korona-aikana siitä, mikä oli hänen mukaansa totuus koronaviruksen alkuperästä.

