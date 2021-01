Kuvat paljastavat, kuinka silmittömän väkivallan kohteeksi Vallilan tapon uhri joutui – untuvatakissa yli 20 puukonreikää

Pääsyytetyn, eli toisen 16-vuotiaan katsotaan lyöneen uhria puukolla kylkeen useita kertoja sekä ainakin kerran niskan alueelle. Tutkinnassa on selvinnyt, että iskuja oli ainakin 20. Pääsytetty on myöntänyt tapon ja törkeän ryöstön, joista hän on syytteessä.