Hallituksen tuulivoimapäätös hirvittää elinkeinoelämää: "Korkea riski"

Vihreän siirtymän investointien määrä kasvaa Suomessa yhä, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Ilmastoystävällistä energiaa tuottavien tai sitä tarvitsevien uusien investointien arvo nousee tänä vuonna noin kymmeneen miljardiin euroon.

Tulevina vuosina kasvu on kiihtymässä. Jo tänä vuonna toteutuvien vihreiden, puhtaan energian investointien arvo on noin kymmenen miljardia euroa, mikä on kaksi miljardia aiemmin arvioitua enemmän.

– Uudet hankkeet liittyvät eritoten datakeskuksiin, aurinkovoimaan ja energiavarastoihin sekä tehdasteollisuuteen. Euromääräisesti suurimpina kategorioina erottuvat datakeskukset ja vetyhankkeet, kertoo EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo.

Kehitys on ollut myönteistä myös sen suhteen, että rahaa pannaan nyt myös sähköä kuluttaviin hankkeisiin, ei pelkästään tuuli- ja aurinkovoimaan.

– Tänä vuonna painopiste on liikkunut tasapainoisempaan suuntaan: energiaa käyttäviä investointeja on koko hankekannassa nyt jo 28 prosenttia, kun alkuvuodesta osuus oli 23 prosenttia, Peljo selvittää.

Muutoksen seurauksena uusia tuulivoimahankkeita on taas vireille tuleviksi vuosiksi.

Mitä tekee hallitus?

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kasvua uhkaa kuitenkin hallituksen suunnitelma kasvattaa tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksia, mikä vaikeuttaa puhtaan sähkön saatavuutta.

Hallituksen ehdotus pidentäisi voimaloiden ja asutuksen etäisyyttä toisistaan nykyisestä ensi vuodesta alkaen, jos suunnitelma toteutuu.

Suurempi etäisyys vaikeuttaisi monia tuulivoimahankkeita Etelä-Suomessa, jossa sähköä kuluu eniten. Pohjois-Suomessa tuulivoimalat törmäävät lisäksi herkemmin luontoarvojen kanssa.

– Alueidenkäyttölaissa on etäisyys-ehdotus tuulivoimalle ja me nähdään, että tämä on korkea riski puhtaan siirtymän investoinneille. Puhtaan energian tuotanto vaarantuisi merkittävästi ja sitä kautta vaarantuu myös teolliset investoinnit, työpaikat, kansantaloudelliset vaikutukset ja meidän päästövähennystavoitteet, sanoo EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen.

Monet suunnittelussa olevat vihreän siirtymän hankkeet nojaavat siihen, että sähkön hinta pysyy Suomessa halpana.

Jos kulutus kasvaa, sähköä tarvitaan lisää. Esimerkiksi vedyn tuottaminen elektrolyysillä kuluttaisi paljon sähköä.

Erilaisia vihreän siirtymän hankkeita on vireillä Suomessa jopa yli 1 100 kappaletta ja niiden arvo on yli 307 miljardia.

Osa hankkeista kaatuu, mutta Suomen talouden kannalta olisi tärkeätä, että mahdollisimman moni toteutuisi.

– Jo murto-osan toteutuminen auttaisi Suomen taloutta huomattavasti, Peljo toteaa.