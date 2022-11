Uuvuttaako työ, muttet tiedä miksi? Psykologi neuvoo tarkastelemaan kuutta asiaa

– Sinun on todella tarkasteltava suhdetta työhön, mikä tarkoittaa, että tarkastellaan sekä työtä että henkilöä. Se ei todellakaan ole vain työntekijä, joka joutuu tekemään muutoksia, Maslach toteaa.

Maslachin mukaan työuupumus ei "parane" pelkästään olemalla poissa töistä tai aloittamalla jonkin tietoisen aamurutiinin. Kyse on ennemminkin siitä, että löydetään parempi vastaavuus sen välille, mitä työsi vaatii sinulta ja mitä työkaluja sinulla on työtehtäviesti toteuttamiseen.

Maslach tunnisti kirjassaan The Burnout Challenge: Managing People’s Relationships with Their Job yhdessä organisaatiopsykologi Michael P. Leiterin kanssa kuusi työn osa-aluetta, joiden tulisi vastata työntekijän standardeja. Muussa tapauksessa riski stressin kertymiselle ja potentiaaliselle työuupumukselle kasvaa.