Kuuro nainen ei saanut palvelua kahvilassa – itkuisesta videosta viraali: "Se on näkymätön vamma"

Shannon Herouxin saamasta palvelusta Dunkin’ Donuts -kahvilaketjussa on noussut kohu, kertovat monet mediat, kuten CNN ja Today .

Kaikki lähti siitä, kun Shannon julkaisi TikTokissa videon , jossa itkuisesti kertoi, ettei häntä ollut palveltu kahvilaketjussa kuuroutensa takia. Video keräsi nopeasti yli kaksi miljoonaa katselua ja on noussut viraaliksi.

– En kuullut mitään. Kyllä, minulla on sisäkorvaistute, mutta minulla ei ollut sitä sillä hetkellä käytössä. Koskaan ennen minua ei ole kieltäydytty palvelemasta. Se sattuu, Shannon kertoo aihetta käsittelevällä videollaan.

– Vedin tiskillä oman maskini alas kertoakseni kassatyöntekijälle, että olen kuuro ja kuinka he haluavat ottaa tilaukseni. Vedin maskini sitten takaisin paikoilleen ja olin valmis antamaan tilaukseni, Shannon kertoo Todayn haastattelussa.

"Olen niin hämilläni ja sydämeni on särkynyt"

– Siinä kesti muutama minuutti. Yritin kertoa, että minulla on kiire ja haluaisin vain tehdä tilauksen, Shannon jatkaa.

Päällikkö saapui ja alkoi puhua Shannonille, joka ei kuitenkaan pystynyt ymmärtämään tätä, koska asiakkaan ja henkilökunnan välissä on lasinen pleksi. Sen lisäksi kahvilassa oli kova taustahäly muiden asiakkaiden, taustamusiikin ja kahvikoneiden takia.

– He eivät uskoneet minua. Pystyin lukemaan sen heidän kehonkielestään. Toistin, että voisitteko kirjoittaa asianne minulle, mutta he vain puhuivat minulle maskin takaa, Shannon kertaa tapahtumia.

– Olen niin hämilläni ja sydämeni on särkynyt, Shannon toteaa.

"Se on näkymätön vamma"

Istuessaan autossa tapahtumien jälkeen Shannon tajusi, että häntä oltiin juuri kieltäydytty palvelemasta. Viikkoa tapahtumien jälkeen Shannon on edelleen järkyttynyt saamastaan kohtelusta.

Yleensä myyjät ja ravintolatyöntekijät ovat joustavia ja palvelualttiita. Sen takia Dunkin’ Donuts -kahvilan käytös on Shannonista hämmentävää, loukkaavaa ja jopa syrjivää. Shannon haluaisi erityisesti kahvilan päällikköä tilivelvolliseksi tapahtumista.

– Haluaisin tietää, onko päällikkö samanlainen muille ihmisille ja miksi hän käyttäytyi niin? Kukaan kuuro ihminen ei ansaitse moista. Se on näkymätön vamma, eikä meitä kuuluisi tuomita noin. Puhumme tai emme, sillä ei pitäisi olla merkitystä, Shannon toteaa.

Kaikille asiakkaille tervetullut ilmapiiri

Monet kuulovammaiset, jotka pystyvät lukemaan ihmisten huulilta, ovat olleet vaikeuksissa koronapandemian vaatiman maskipakon takia. Huulilta lukeminen on ollut haasteellista pandemian aikana kaikkialla Los Angelesissa pakollisten kasvomaskien takia.

– Ensimmäisestä kauppareissusta asti minun on täytynyt pyytää miestäni mukaan kauppaan, Shannon kertoo.

Vaikka Shannonilla onkin sisäkorvaistute, on sen kanssa äänten erottaminen toisistaan hyvin haastavaa esimerkiksi meluisassa kahvilaympäristössä. Sen takia Shannon luottaa myös huulilta lukemiseen. Koronapandemian aikana hän on yrittänyt opetella lukemaan huulilta kasvomaskin läpi ja on jopa oppinut tiettyjen yksinkertaisten kaupoissa toistuvien fraasien liikkeet.