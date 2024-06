Kutsuuko ensimmäinen kesäreissu sähköautolla? Muista nämä vinkit

1. Mene rohkeasti matkakohde edellä

Vaikka liikkuukin sähköautolla, matkaa ei tarvitse taittaa laturilta laturille. Varsinkin uudemmissa autoissa on suuret akut ja Suomessa on paljon latauspisteitä. Pohjois- ja Itä-Suomessa on toki latauspaikkoja vähemmän, mutta sama pätee myös tankkausasemiin.